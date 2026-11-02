Çin'de "kaplan avı": Yetkililerin aile gelir ve giderleri denetlenecek

·3·Dünya
Çin'de "kaplan avı": Yetkililerin aile gelir ve giderleri denetlenecek

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi (ÇKP MK), parti ve devlet yönetimindeki yöneticilerin mal varlıkları ve gerçek harcamaları üzerindeki denetimleri ciddi şekilde sıkılaştırma kararı aldı. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin resmi portalında yayınlanan yeni düzenlemeye göre, denetim sadece yetkililerin kendisiyle sınırlı kalmayıp, yakın akrabalarına da tam olarak uygulanacak.

Pekin, bu adımla yasa dışı yollardan zenginleşme ve görevi kötüye kullanma durumlarını önlemede yolsuzlukla mücadelenin en kararlı aşamasına geçiyor.

Yeni kurallar: Kimler ve nasıl denetlenecek?

Kabul edilen belgeye göre, yönetici kadroların kişisel bilgileri ve varlıklarını beyan etme sistemi temelden iyileştirilecek:

  • Harcama resmi geliri aşarsa — denetim kaçınılmaz: Yetkilinin veya aile üyelerinin gerçek harcamalarının, taşınmazlarının veya varlıklarının yasal gelirlerinden önemli ölçüde yüksek olduğu tüm durumlarda derhal özel denetimler başlatılacak;

  • Akrabaların iş dünyası sıkı denetim altında: Belgede, devlet ve parti çalışanlarının eşleri, çocukları, ayrıca damatları ve gelinlerinin yürüttüğü ticari faaliyetler üzerinde sistematik denetim kurulması ayrı bir madde olarak belirlendi;

  • Gölge varlıklara son: Bu önlemle, yolsuzluk yoluyla elde edilen paraların aile üyeleri veya çeşitli ticari yapılar adına kayıt altına alınması uygulamasına son verilmesi hedefleniyor.

«Yolsuzluk — yolu kapatan kaplan»: Şi Cinping'in pozisyonu

ÇHC Başkanı Şi Cinping, iktidara geldiği ilk günlerden bu yana rüşvetle tavizsiz mücadele etmesiyle tanınır:

  • Kaplanlar ve sinekler: Çin lideri konuşmalarında yolsuzluğu defalarca ülkenin kalkınma yolunu kapatan «yırtıcı kaplan»a benzetmiştir;

  • Barınaksız rüşvetçiler: Şi Cinping, rüşvetçileri ve yolsuzluk yapanları hiçbir barınak veya kaçış imkanı bırakmadan cezalandırmak gerektiğini defalarca vurgulamıştır ve bu yeni düzenleme, bu siyasi iradenin pratik bir ifadesi olmuştur.

Çin Komünist PartisiŞi CinpingYolsuzlukla MücadeleÇHCSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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