Cadılar Bayramı geçidinde “yaşayan ölüler” Michael Jackson şarkısıyla dans etti (video)

·3·Dünya
Cadılar Bayramı geçidinde “yaşayan ölüler” Michael Jackson şarkısıyla dans etti (video)

Gece şehir sokakları, Cadılar Bayramı kutlamaları nedeniyle özel bir manzaraya büründü. Yüzlerce insan çeşitli korkutucu karakterler, sıra dışı kostümler ve ürkütücü makyajlarla sokaklara dökülerek bayram geçidine ve toplu bir dans gösterisine katıldı.

Etkinliğin en dikkat çekici kısmı ise ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın “Thriller” şarkısı eşliğinde düzenlenen toplu dans oldu. Zombi, hayalet ve ünlü film karakterleri kılığındaki katılımcılar, senkronize hareketlerle izleyicilere unutulmaz bir manzara sundu.

Katılımcıların yırtık kıyafetleri, kan benzeri boyalarla süslenmiş kostümleri ve yüzlerine çizilen yara izleri etkinliğe daha da korkutucu bir hava kattı. Yüksek binalar ve gece şehir ışıkları fonunda sergilenen dans, adeta fantastik bir film sahnesini anımsattı.

Cadılar Bayramı geçidindeki sıra dışı performanslar izleyicilerin ilgisini çekerek bayram coşkusunu daha da artırdı.

Cadılar BayramıThrillerMichael JacksonFlaşmobEğlence
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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