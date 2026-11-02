Racing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdi

Mbappé'nin şakası ve desteği: Takımın forveti Kylian Mbappé, çocuğun durumunu kontrol etmek için yaklaştı ve ortamı yumuşatmak adına takım arkadaşı hakkında samimi bir şaka yaptı: «Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sorun şu ki, o kaleye şut çekmeyi bilmiyor, değil mi?»