Racing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdi

·101·Spor
Racing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdi

Real Madrid'in La Liga'nın 11. haftasında Racing karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyet, sadece sahadaki güzel gollerle değil, maç sonundaki samimi ve insani olayla da taraftarların dikkatini çekti.

Maç sırasında beklenmedik bir şutun hedefi olan genç taraftar, maçın kahramanlarından birine dönüştü ve takımın yıldızı Kylian Mbappésayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Tchouaméni'nin isabetsiz şutu ve soyunma odasında beklenmedik buluşma

Maç sırasında tribünde oturan taraftarlardan biri talihsiz bir durum yaşadı:

  • Şut tribüne yöneldi: Madrid'in orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni, rakip ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi. Ancak hedefi bulan top, doğrudan tribünde maçı izleyen küçük bir çocuğa çarptı;

  • Soyunma odasına davet: Maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Kraliyet Kulübü" temsilcileri çocuğu unutmadı ve onu hemen takımın soyunma odasına götürdü. Orada genç taraftar, yıldız futbolcularla şahsen tanışıp hatıra fotoğrafları çektirdi;

  • Mbappé'nin şakası ve desteği: Takımın forveti Kylian Mbappé, çocuğun durumunu kontrol etmek için yaklaştı ve ortamı yumuşatmak adına takım arkadaşı hakkında samimi bir şaka yaptı: «Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sorun şu ki, o kaleye şut çekmeyi bilmiyor, değil mi?»

Puan durumundaki vaziyet ve önümüzdeki maçlar

Elde edilen bu güven verici galibiyet, José Mourinho'nun öğrencileri için büyük önem taşıyor:

  • 3. sıra ve 27 puan: Real Madrid, 11. hafta sonunda 27 puan toplayarak İspanya Ligi puan tablosunda 3. sırada yer alıyor;

  • Racing'in durumu: Ev sahibi ekip 11 puanla puan tablosunun alt sıralarında, 15. sırada kaldı;

  • Sıradaki sınav: Şampiyonlar Ligi: Mourinho'nun takımı, bir sonraki maçını UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Yunanistan'ın AEK kulübüne karşı oynayacak.

Real MadridKylian MbappéAurélien TchouaméniLa LigaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdüReal deplasmanda farklı kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdüDün 22:27Real Madrid'in Racing karşısındaki ilk 11'i belli olduReal Madrid'in Racing karşısındaki ilk 11'i belli olduDün 19:25Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldıKylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldı28 Ekim 17:46Mbappé'nin şakası Real Madrid'e pahalıya patladı: Çin, La Liga yayınlarını durdurduMbappé'nin şakası Real Madrid'e pahalıya patladı: Çin, La Liga yayınlarını durdurdu28 Ekim 17:33Kylian Mbappe El Clasico için korunuyorKylian Mbappe El Clasico için korunuyor2 Ekim 11:51Kylian Mbappe dizinden ciddi bir sakatlık yaşamadı ve ameliyattan kurtulduKylian Mbappe dizinden ciddi bir sakatlık yaşamadı ve ameliyattan kurtuldu29 Eylül 19:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü