Racing maçında sürpriz olay: Mbappe, topun çarptığı çocuğa moral verdi
Real Madrid'in La Liga'nın 11. haftasında Racing karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyet, sadece sahadaki güzel gollerle değil, maç sonundaki samimi ve insani olayla da taraftarların dikkatini çekti.
Maç sırasında beklenmedik bir şutun hedefi olan genç taraftar, maçın kahramanlarından birine dönüştü ve takımın yıldızı Kylian Mbappésayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.
Tchouaméni'nin isabetsiz şutu ve soyunma odasında beklenmedik buluşma
Maç sırasında tribünde oturan taraftarlardan biri talihsiz bir durum yaşadı:
Şut tribüne yöneldi: Madrid'in orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni, rakip ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi. Ancak hedefi bulan top, doğrudan tribünde maçı izleyen küçük bir çocuğa çarptı;
Soyunma odasına davet: Maçın bitiş düdüğüyle birlikte "Kraliyet Kulübü" temsilcileri çocuğu unutmadı ve onu hemen takımın soyunma odasına götürdü. Orada genç taraftar, yıldız futbolcularla şahsen tanışıp hatıra fotoğrafları çektirdi;
Mbappé'nin şakası ve desteği: Takımın forveti Kylian Mbappé, çocuğun durumunu kontrol etmek için yaklaştı ve ortamı yumuşatmak adına takım arkadaşı hakkında samimi bir şaka yaptı: «Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sorun şu ki, o kaleye şut çekmeyi bilmiyor, değil mi?»
Puan durumundaki vaziyet ve önümüzdeki maçlar
Elde edilen bu güven verici galibiyet, José Mourinho'nun öğrencileri için büyük önem taşıyor:
3. sıra ve 27 puan: Real Madrid, 11. hafta sonunda 27 puan toplayarak İspanya Ligi puan tablosunda 3. sırada yer alıyor;
Racing'in durumu: Ev sahibi ekip 11 puanla puan tablosunun alt sıralarında, 15. sırada kaldı;
Sıradaki sınav: Şampiyonlar Ligi: Mourinho'nun takımı, bir sonraki maçını UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Yunanistan'ın AEK kulübüne karşı oynayacak.
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