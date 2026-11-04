Kendini BTS üyesi Jimin olarak tanıtan dolandırıcı, 68 yaşındaki kadını 55 bin dolar dolandırdı

Brezilya'da yaşayan 68 yaşındaki emekli bir kadın, internet üzerinden tanıştığı bir dolandırıcının tuzağına düşerek yaklaşık 55 bin ABD doları kaybetti. Kadın, yaklaşık dört ay boyunca kendini Güney Koreli BTS grubu üyesi Jimin olarak tanıtan bir kişiyle yazıştı.

Dolandırıcının, kadına düzenli olarak sevgi dolu mesajlar göndererek onu romantik bir ilişki içinde olduklarına inandırdığı belirtildi. Güven kazandıktan sonra ise ona değerli hediyeler gönderdiğini ancak bunların gümrükte takıldığını söyledi. Ardından hediyeleri teslim alabilmek için gümrük vergilerinin ödenmesi gerektiğini söyleyerek kadından para istedi.

Dolandırıcının sözlerine inanan emekli kadın, para göndermek amacıyla bankalardan büyük miktarda borç ve kredi çekti. Sonuç olarak toplam zararı yaklaşık 300 bin Brezilya reali, yani 55 bin ABD doları oldu.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kadın kolluk kuvvetlerine başvurdu. Şu anda São Paulo sivil polisi, bu dolandırıcılığın arkasındaki suç örgütünü belirlemek için soruşturma yürütüyor.