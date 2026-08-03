Brezilya'da maç sırasında 15 yaşındaki futbolcu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

·247·Dünya
Brezilya'da maç sırasında 15 yaşındaki futbolcu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Brezilya'nın “Centro Sportivo Alagoano” gençler takımı futbolcusu, 15 yaşındaki Mikael Leandro da Silva, Maceió şehrinde düzenlenen bir hazırlık maçı sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Bu konuda Globo yayını bilgi paylaştı.

Bildirildiğine göre, daha önce “São Paulo” gençler takımında da forma giymiş olan yetenekli futbolcu, ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatı kurtarılamadı.

İlk bilgilere göre, kanlı olay yerel uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suç çeteleri arasındaki silahlı çatışma sonucunda meydana geldi. Atılan kurşunların maçın oynandığı alana kadar ulaşması neticesinde genç futbolcu yaşamını yitirdi.

Olay sonucunda birkaç kişi daha çeşitli derecelerde yaralandı. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, saldırıya katılan kişilerin tespit edilip yakalanması için operasyonel tedbirler devam etmektedir.

Bu facia Brezilya spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Genç yeteneğin zamansız vefatı sadece takım arkadaşlarını ve antrenörlerini değil, futbol taraftarlarını da derinden sarstı.

Mikael Leandro da SilvaBrezilyaCentro Sportivo AlagoanoMaceióSão Paulo
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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