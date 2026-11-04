Manchester City, Leipzig'e konuk oluyor — Maçı canlı olarak nereden izleyebilirsiniz?

Bugün, 4 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında kıtanın en dişli takımlarından biri olan Almanya temsilcisi RB Leipzig, kendi sahasında İngiltere şampiyonu Manchester Citytakımını ağırlıyor.

Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak bu kritik karşılaşmayı, İtalyan hakem Marco Guida yönetimindeki hakem ekibi yönetecek.

Başlama saati ve canlı yayın

Özbekistanlı futbolseverler için gece oynanacak maçla ilgili önemli detaylar:

Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saatiyle gece 01:00'de (5 Kasım'a bağlayan gece) başlayacak;

Canlı yayın: Özbekistan sınırları içerisinde bu merkezî maçı Zo‘r TV kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bir sonraki hafta rakipleri ve takvim

Avrupa'nın bu iki büyük takımı, lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım'da sahaya çıkacak:

Manchester City kendi sahasında İtalyan ekibi Napoli'ye karşı zorlu bir mücadele verecek;

Leipzig ise Fransa'ya giderek Lens takımıyla kozlarını paylaşacak.

Bilgi notu: Şampiyonlar Ligi tahtında kim var?

Hatırlatmak gerekirse, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Fransa'nın PSG kulübüdür. Paris devi, geçen sezonun finalinde Londra ekibi Arsenal'i normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

Leipzig'deki yaklaşan karşılaşma, Manchester CityManchester Citytakımının doğrudan play-off'a yükselmesini sağlayan ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırması adına en önemli sınavlardan biri olarak görülüyor.