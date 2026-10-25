Hitler'in karargahı küle döndü: Alp Dağları'ndaki "Kartal Yuvası" yandı
Almanya'nın Bavyera Alpleri'nin kalbinde yer alan ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in en ünlü tarihi karargahlarından biri olan "Kartal Yuvası" (Kehlsteinhaus) binasında çıkan korkunç yangın sonucu tarihi yapı tamamen kül oldu.
Yangın 23 Ekim akşamı başladı ve ertesi gün sabaha kadar devam etti. Deniz seviyesinden 1834 metre yükseklikte bulunan bu dağ zirvesine özel araçların ulaşımı son derece zor olduğu için, itfaiye ekipleri vardığında bina çoktan alevler içinde kalmıştı.
200 itfaiyeci ve kundaklama şüphesi
Afeti kontrol altına almak ve yangını söndürmek için Bavyera itfaiye teşkilatından yaklaşık 200 personel görevlendirildi:
Gözaltındaki şüpheli: Yerel polis, olayın kasıtlı bir kundaklama sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bina yakınlarında şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi gözaltına alındı ve şu anda facia ile bağlantısı titizlikle araştırılıyor;
Söndürme çalışmalarındaki zorluklar: Sarp dağ yolları ve yüksek rakımdaki olumsuz hava koşulları, alevlerin hızla yayılmasına ve binanın ciddi şekilde zarar görmesine yol açtı.
"Kartal Yuvası" nasıl bir yerdi: Tarihi gerçekler
Resmi olarak "Kehlsteinhaus" (Kehlsteinhaus) olarak adlandırılan bu kompleks, Nazi döneminin en sembolik yapılarından biri olarak kabul ediliyordu:
İnşası ve amacı: Yapı, 1937-1938 yılları arasında Obersalzberg dağlık bölgesindeki kapalı askeri-siyasi kompleksin bir parçası olarak inşa edildi. Başlangıçta yabancı üst düzey konukları ağırlamak için tasarlanmış olsa da, pratikte Hitler ve yakın çevresi için özel bir dinlenme yeri olarak hizmet verdi;
Tarihi entrikaların merkezi: Hitler, 1941 yılında üst düzey komutanlarla SSCB'yi işgal planı (Barbarossa) üzerine önemli toplantıları tam da bu karargahında gerçekleştirdi. Ayrıca bu bölge, Hitler'i doğayı ve hayvanları seven nazik bir insan olarak gösteren ünlü Nazi propaganda filmlerinin çekildiği yerdi;
Bombardımandan kurtulan şaheser: 1945 yılında müttefik uçakları Obersalzberg'i şiddetli bir şekilde bombaladığında bile bu ev, ayakta kalan az sayıdaki Nazi anıtından biriydi;
Turizm merkezi ve film platosu: İkinci Dünya Savaşı ile ilgili birçok belgesel ve sinema filmine ev sahipliği yapan bu kompleks, 1952 yılından bu yana restoranı bulunan bir dağ evi olarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti kendine çekiyordu.
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