Hitler'in karargahı küle döndü: Alp Dağları'ndaki "Kartal Yuvası" yandı

Almanya'nın Bavyera Alpleri'nin kalbinde yer alan ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in en ünlü tarihi karargahlarından biri olan "Kartal Yuvası" (Kehlsteinhaus) binasında çıkan korkunç yangın sonucu tarihi yapı tamamen kül oldu.

Yangın 23 Ekim akşamı başladı ve ertesi gün sabaha kadar devam etti. Deniz seviyesinden 1834 metre yükseklikte bulunan bu dağ zirvesine özel araçların ulaşımı son derece zor olduğu için, itfaiye ekipleri vardığında bina çoktan alevler içinde kalmıştı.

200 itfaiyeci ve kundaklama şüphesi

Afeti kontrol altına almak ve yangını söndürmek için Bavyera itfaiye teşkilatından yaklaşık 200 personel görevlendirildi:

Gözaltındaki şüpheli: Yerel polis, olayın kasıtlı bir kundaklama sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bina yakınlarında şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi gözaltına alındı ve şu anda facia ile bağlantısı titizlikle araştırılıyor;

Söndürme çalışmalarındaki zorluklar: Sarp dağ yolları ve yüksek rakımdaki olumsuz hava koşulları, alevlerin hızla yayılmasına ve binanın ciddi şekilde zarar görmesine yol açtı.

"Kartal Yuvası" nasıl bir yerdi: Tarihi gerçekler

Resmi olarak "Kehlsteinhaus" (Kehlsteinhaus) olarak adlandırılan bu kompleks, Nazi döneminin en sembolik yapılarından biri olarak kabul ediliyordu: