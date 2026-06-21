Zelenskiy "Beyaz Kartal" Nişanını Polonya'ya İade Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'nın "Beyaz Kartal" nişanını iade ettiğini duyurdu.

Telegram sayfasında ödülün posta yoluyla gönderildiğini belirterek fotoğraflar paylaştı.

Zelenskiy, bu nişanın 2023 yılında Ukrayna halkına ve ordusuna yönelik bir takdir olarak kabul edildiğini belirtti.

Aynı zamanda, Ukrayna'nın Polonya halkının desteği ve iş birliği için minnettar olduğunu vurguladı.

Daha önce, tarihi tartışmalar gölgesinde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Zelenskiy'yi bu ödülden mahrum bıraktığına dair haberler yayılmıştı.