New York Maratonu'nda trajedi: Bitişe 3 kilometre kala genç kadın hayatını kaybetti

·23·Spor
New York Maratonu'nda trajedi: Bitişe 3 kilometre kala genç kadın hayatını kaybetti

ABD'de düzenlenen New

Maraton sonunda gülümseyen ve göğüs numarasını gösteren genç kadın.

-York Maratonu trajik bir olayla sona erdi. 24 yaşındaki Rachel Apa, yarış sırasında bitiş çizgisine sadece üç kilometre kala hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Rachel düzenli olarak spor yapıyordu ve ilk maratonuna aylar süren titiz bir hazırlık yapmıştı. Yarışı başarıyla tamamlamayı hedefliyordu.

Ancak maratonun 39. kilometresinde, Central Park bölgesinde koşan genç kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Rachel'ın hayatı kurtarılamadı.

En acı verici olanı ise, trajediden kısa bir süre önce babasına kendini iyi hissetmediğini ve ağrıları olduğunu belirten bir mesaj göndermiş olmasıydı. Sonrasında genç kadından bir daha haber alınamadı.

Kızının konumunu özel bir uygulama üzerinden takip eden babası, hareketinin durduğunu fark etti. Böylece aile için mutlu bir gün olması beklenen ilk maraton, büyük bir kayıpla sonuçlandı.

Rachel'ın ölümü, spor müsabakalarına katılanların sağlığı ve tıbbi güvenlik konularına bir kez daha dikkatleri çekti.

New York MaratonuRachel ApaABDSporTrajedi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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