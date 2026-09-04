Öleceği düşünülen kartal üç yıl sonra canlı bulundu

İskoçya'nın Mull Adası'nda 2023 yılında kanadı ciddi şekilde yaralanan Kinki lakaplı beyaz kuyruklu kartal, üç yıl aradan sonra tekrar sağlıklı bir şekilde görüldü.

Kinki, yavruyken yuvadan düşmüş ve sol kanadını kırmıştı. Uzmanlar onun tek başına hayatta kalmasının zor olacağından endişelenmişti ancak o, yaralı olmasına rağmen uçup gitmişti.

İşin en ilginç yanı, bir sonraki üreme mevsiminde Kinki'nin hala ebeveynleri tarafından beslendiğinin gözlemlenmesiydi. Bu durum, bu türde daha önce kaydedilmemişti. 2025 yılında ebeveynleri tekrar üremeye başladığında Kinki bölgeden kayboldu ve akıbeti bilinmiyordu.

Ancak 2025 yılının Temmuz ayında Mull Charters tekne mürettebatı üyesi Blair Ketteringham, Loch na Keal üzerinde uçan genç bir kartal gördü. Kanadındaki belirgin eğrilik, onun Kinki olduğunu kanıtladı.

Bir yıl sonra Kinki, Mull Adası'nda tekrar ortaya çıktı. Şu an durumu iyi ve yetişkinliğe erişmek üzere. Kuyruğundaki kahverengi tüyler de yavaş yavaş beyazlaşmaya başlıyor.

Beyaz kuyruklu kartallar genellikle beş yaş civarında olgunluğa erişir. Bu nedenle Kinki'nin önünde hala bir sınav daha var; eş ve kendi bölgesini ararken diğer kartallarla rekabet etmek.

RSPB elçisi Dave Sexton, Kinki'yi “doğuştan hayatta kalan” olarak nitelendirdi ve sonraki yaşamını ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Belirtildiğine göre, Britanya'daki son yerli beyaz kuyruklu kartal 1918 yılında vurularak öldürülmüştü. 1975 yılında İskoçya'da türü yeniden canlandırma programı başlatıldı. Şu anda Büyük Britanya'da yaklaşık 200 üreyen çift bulunmaktadır.