Rusya ve Kazakistan askeri iş birliği planını onayladı: Yeni anlaşmanın detayları

·6·Dünya
Rusya ve Kazakistan askeri iş birliği planını onayladı: Yeni anlaşmanın detayları

Orta Asya bölgesinde güvenlik ve askeri-teknik iş birliği konuları yeniden gündeme geldi. Rusya ve Kazakistan savunma bakanlıkları 2027 yılına kadar olan ikili askeri iş birliği planını resmen imzaladı. Bu konuda Kazakistan'a resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov açıklamalarda bulundu.

Görüşmeler sırasında taraflar, stratejik ortaklık, personel eğitimi ve savunma alanındaki ortak girişimleri yeni bir seviyeye taşıma niyetlerini ifade ettiler.

Rusya test sahaları ve tarafların minnettarlığı

Toplantı sırasında iki ülke arasındaki mevcut askeri tesislerin ve test sahalarının faaliyetleri özel olarak ele alındı:

  • Test sahaları konusu: Rusya savunma dairesi başkanı Andrey Belousov, Kazakistan topraklarında bulunan Rus test sahalarının tam ve istikrarlı bir şekilde çalışmasıyla ilgili sorunların çözümündeki pratik desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti;

  • Görüşme formatı: Söz konusu plan, Astana'da iki ülkenin savunma bakanları arasında gerçekleştirilen doğrudan görüşme ve müzakerelerin ardından resmileştirildi.

2027 yılı askeri planı neleri içeriyor?

Kazakistan Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, onaylanan stratejik belge üç ana sütuna dayanıyor:

  • Askeri personel eğitimi ve öğretim: Savunma eğitimi alanında değişimi güçlendirmek, askeri okulların öğretim görevlileri arasında deneyim paylaşımı yapmak ve ortak bilimsel-pratik konferanslar ile seminerler düzenlemek;

  • Muharebe hazırlığı ve deneyim: Her iki ordunun birlikleri arasında profesyonel muharebe hazırlığı sırları ve pratik deneyimler konusunda karşılıklı beceri paylaşımı;

  • Askeri-teknik ortaklık: Modern silahlar ve savunma teknolojileri alanında ikili ilişkilerin koordine edilmesi.

Bölgesel güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan bu anlaşma, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin yakın gelecekteki iş birliği yönlerini net bir şekilde belirlemektedir.

Andrey BelousovKazakistan Savunma BakanlığıRusya-Kazakistan Askeri İş BirliğiOrta Asya GüvenliğiSavunma Anlaşması
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tokayev'den sert eleştiri: Ordu geçen yüzyılda kalmış, generallere ceza kaçınılmazTokayev'den sert eleştiri: Ordu geçen yüzyılda kalmış, generallere ceza kaçınılmaz28 Eylül 07:5314 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandı14 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandı26 Eylül 10:11Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)24 Eylül 18:20Önemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirlediÖnemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirledi22 Eylül 08:43Kazakistan'da KGAÖ'nün ses getiren «Rubej-2026» tatbikatları başladıKazakistan'da KGAÖ'nün ses getiren «Rubej-2026» tatbikatları başladı14 Eylül 23:55Adada ebedi askeri kontrol: Trump, Danimarka ve Grönland tarihi anlaşmayı imzaladıAdada ebedi askeri kontrol: Trump, Danimarka ve Grönland tarihi anlaşmayı imzaladı23 Eylül 06:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu