Orta Asya bölgesinde güvenlik ve askeri-teknik iş birliği konuları yeniden gündeme geldi. Rusya ve Kazakistan savunma bakanlıkları 2027 yılına kadar olan ikili askeri iş birliği planını resmen imzaladı. Bu konuda Kazakistan'a resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov açıklamalarda bulundu.

Görüşmeler sırasında taraflar, stratejik ortaklık, personel eğitimi ve savunma alanındaki ortak girişimleri yeni bir seviyeye taşıma niyetlerini ifade ettiler.

Rusya test sahaları ve tarafların minnettarlığı

Toplantı sırasında iki ülke arasındaki mevcut askeri tesislerin ve test sahalarının faaliyetleri özel olarak ele alındı:

Test sahaları konusu: Rusya savunma dairesi başkanı Andrey Belousov, Kazakistan topraklarında bulunan Rus test sahalarının tam ve istikrarlı bir şekilde çalışmasıyla ilgili sorunların çözümündeki pratik desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti;

Görüşme formatı: Söz konusu plan, Astana'da iki ülkenin savunma bakanları arasında gerçekleştirilen doğrudan görüşme ve müzakerelerin ardından resmileştirildi.

2027 yılı askeri planı neleri içeriyor?

Kazakistan Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, onaylanan stratejik belge üç ana sütuna dayanıyor:

Askeri personel eğitimi ve öğretim: Savunma eğitimi alanında değişimi güçlendirmek, askeri okulların öğretim görevlileri arasında deneyim paylaşımı yapmak ve ortak bilimsel-pratik konferanslar ile seminerler düzenlemek;

Muharebe hazırlığı ve deneyim: Her iki ordunun birlikleri arasında profesyonel muharebe hazırlığı sırları ve pratik deneyimler konusunda karşılıklı beceri paylaşımı;

Askeri-teknik ortaklık: Modern silahlar ve savunma teknolojileri alanında ikili ilişkilerin koordine edilmesi.

Bölgesel güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan bu anlaşma, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin yakın gelecekteki iş birliği yönlerini net bir şekilde belirlemektedir.