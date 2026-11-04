Beyaz Saray'ın nükleer kararı: Trump, "Bombaların Anası"nı ve İran ile yeni anlaşmanın şartlarını açıkladı

Orta Doğu'da artan jeopolitik ve askeri gerilimin ortasında, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Newsmax televizyonu da dahil olmak üzere medya temsilcilerine beklenmedik ve önemli bir açıklama yaptı. ABD lideri, Washington'un İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin, niyetinin ve ihtiyacının kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

Gazetecilerinİran'ın nükleer tesislerine karşı olası bir kitle imha silahı kullanımı hakkındaki sorusuna Trump kendi tarzıyla net bir yanıt verdi: «Buna ihtiyacım yok. Onları zaten yüzde 90 oranında etkisiz hale getirdik. Bu yüzden böyle bir silaha gerek yok.»

Geleneksel silahlar yeterli: "Bombaların Anası" (MOAB) nükleer değil

Trump, ABD ordusunun mevcut konvansiyonel savaş kapasitesinin herhangi bir stratejik hedefe ulaşmak için fazlasıyla yeterli olduğunu açıkladı:

Geleneksel güç üstünlüğü: Beyaz Saray lideri, ABD'nin askeri hedeflerini çözmek için yalnızca konvansiyonel askeri güçleri kullandığını ve nükleer saldırı düzenlemek için hiçbir neden veya gereklilik görmediğini belirtti;

MOAB hakkındaki söylentilere açıklık: Uluslararası basında, ABD'nin İran'ın yer altındaki derin nükleer sığınaklarına karşı "Bombaların Anası" olarak bilinen çok güçlü silahı kullanabileceğine dair haberleri değerlendiren Trump, bu silahın nükleer olmadığını vurguladı: «Bu sadece çok büyük ve güçlü bir konvansiyonel bomba, ancak nükleer kategorisine girmiyor.»

Nükleer silahlardan vazgeçmek ve Washington'un ana şartı

Donald Trump, nükleer silahlar konusundaki görüşlerini bir kez daha dile getirirken, küresel güvenlik açısından önemli hususlara değindi:

Küresel tehdit: ABD Başkanı, nükleer silahların tüm insanlık için en korkunç tehdit olduğunu, dünya devletlerinin bunları kullanmaması ve aşamalı olarak bu silahlardan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı;

Değişmez "kırmızı çizgi": Silah kullanılmayacağı belirtilse de, Beyaz Saray'ın İran konusundaki ana talebi netliğini koruyor: Tahran asla nükleer başlığa sahip olmamalıdır;

Diplomatik diyalog imkanı: Trump, İran hükümeti ile nükleer hırslarından tamamen vazgeçmelerini öngören yeni, kararlı ve uzun vadeli bir barış anlaşması yapmak üzere doğrudan diplomatik müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Orta Doğu'daki olası bir nükleer tırmanış endişelerini önemli ölçüde azaltarak, Washington'un durumu geleneksel baskı ve müzakere yoluyla kontrol etme niyetinde olduğunu gösterdi.