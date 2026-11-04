Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kartında ringe çıkıyor

·5·Spor
Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kartında ringe çıkıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki «The Venue» arenasında, «Riyadh Season» kapsamında profesyonel boks tutkunları için büyük bir spor şöleni olan Zuffa Boxing 13 turnuvası düzenlenecek. Bu prestijli boks gecesinde Özbekistan'ı iki yetenekli boksörümüz — Jahongir Zokirov ve Rahmatullo (Tullo) Boymatov temsil edecek.

Turnuvanın resmi dövüş kartı açıklandı ve sporcularımızın rakipleri ile maç detayları belli oldu.

Sporcularımızın maçları: Sıklet, rauntlar ve rakip analizi

Özbek boksörler turnuvanın ön eleme (prelims) kısmında ringe çıkacaklar:

  • Jahongir Zokirov vs Brendon Kolantonio: Ağır sıklet (Heavyweight) kategorisinde gerçekleşecek bu mücadele 6 raunt üzerinden planlandı. Zokirov'un rakibi, Kanadalı deneyimli boksör Brendon Kolantonio olacak. Kolantonio bugüne kadar profesyonel ringlerde 10 maça çıkıp 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

  • Rahmatullo Boymatov vs Moro Kanla: Hafif ağır sıklet (Light Heavyweight) kategorisinde 8 raunt olarak belirlenen maçta Boymatov, Ganalı Moro Kanla ile karşılaşacak. Kanla oldukça ciddi ve zorlu bir rakip olarak biliniyor; kariyerinde 10 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet bulunuyor.

Müsabaka ne zaman ve hangi arenada gerçekleşecek?

  • Tarih ve yer: Maçlar 14 Kasım Cumartesi günü Riyad'daki «The Venue» kompleksinde başlayacak.

  • Uluslararası yayın: Maçlar dünya genelinde «Sky Sports» ve «Paramount+» platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ana kart (Main Card): Gecenin merkez maçları

Zuffa Boxing 13 turnuvasının ana kartında dünyaca ünlü birçok yıldızın yer aldığı karşılaşmalar bulunuyor:

  • Ana maç: Süper orta sıklet (Super Middleweight) kategorisinde Carlos Adames (Dominik Cumhuriyeti) ile Jerome Warburton (Galler) arasında 10 rauntluk mücadele;

  • Co-main event: Horoz sıklette (Bantamweight) eski dünya şampiyonu Avustralyalı Jason Moloney, Meksikalı Andres Teran ile 10 rauntluk bir maça çıkacak;

  • Ayrıca süper orta sıklette Fransız Bruno Suras, Polonyalı Kamil Bednarek ile 10 rauntluk bir mücadele verecek.

Jahongir Zokirov ve Rahmatullo Boymatov Zuffa Boxing 13 kartında ringe çıkıyor

Özbek boksörler için Riyad'daki bu büyük platform, uluslararası sıralamalarda yükselmek ve prestijli organizasyonların dikkatini çekmek adına en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Jahongir ZokirovRahmatullo BoymatovZuffa Boxing 13Riyadh SeasonBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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