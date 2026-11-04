Kazakistan 'Dostluk' üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmak istiyor: Moskova'ya talep iletildi

·15·Dünya
Kazakistan 'Dostluk' üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmak istiyor: Moskova'ya talep iletildi

Kazakistan, stratejik öneme sahip "Dostluk" (Drujba) petrol boru hattı üzerinden Avrupa'ya ham petrol transitini yeniden başlatmaya tamamen hazır olduğunu duyurdu. 4 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Yerlan Akkenjenov, resmi Astana'nın bu konuda Rusya Federasyonu tarafına resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.

Bakan, petrol iletim sistemini yeniden devreye almak için teknik altyapının mevcut olduğunu, artık kararın Rus tarafına bağlı olduğunu belirtti.

İkili görüşmeler ve Moskova'dan beklenen yanıt

Enerji Bakan Yardımcısı, talebin şahsen iletildiğini ve sürecin diplomatik düzeyde takip edildiğini vurguladı:

  • Kişisel talep: "Resmi talebi şahsen, ikili görüşme formatında Rus tarafına ilettim. Şu anda Kazakistan tarafı, transitin yeniden başlatılması konusunda ortaklardan resmi yanıt bekliyor," dedi Yerlan Akkenjenov;

  • Teknik hazırlık: Bakan, Kazakistan altyapısının petrol akışını yeniden yönlendirmek için tüm teknik imkanlara sahip olduğunu özellikle kaydetti.

Transit neden durmuştu? Rakamlar ve tarihçe

Kazak petrolünün bu güzergah üzerinden Avrupa pazarlarına, özellikle Almanya'ya ulaştırılması, bölgesel enerji güvenliğinde önemli bir yere sahiptir:

  • 2025 yılı sonuçları: Geçtiğimiz 2025 yılı boyunca Kazakistan, "Dostluk" boru hattı sistemi üzerinden Almanya'ya toplam 2,1 milyon ton petrol göndermişti;

  • 2026 yılı planları: Cari yılda cumhuriyet, bu ihracat hacmini artırarak yaklaşık 3 milyon tona çıkarmayı planlıyordu;

  • Mayıs ayındaki kısıtlama: Ancak 2026 yılının Mayıs ayından itibaren Rus tarafı, "Dostluk" sistemi üzerinden Kazak ham petrolünün transitini durdurmuştu.

Eğer Rus tarafı olumlu yanıt verirse, Kazakistan büyük hidrokarbon rezervlerini Batı yönünde istikrarlı bir şekilde ihraç etmek için en ucuz ve verimli lojistik koridorlarından birini yeniden canlandırabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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