Petrol kompleksine saldırı: "Atırau — Samara" hattındaki pompalar yeniden çalıştırıldı

·3·Dünya
Petrol kompleksine saldırı: "Atırau — Samara" hattındaki pompalar yeniden çalıştırıldı

Kazakistan, Rusya topraklarındaki petrol taşıma altyapısına düzenlenen drone saldırısının ardından geçici olarak durdurulan stratejik "Atırau — Samara" ana petrol boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatını tamamen yeniden başlattı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, 3 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ilgili hatlarda teknik kontroller yapılmış ve güvenlik garantileri sağlandıktan sonra bu güzergah üzerinden petrol akışı resmen normale dönmüştür.

Saldırı kronolojisi ve acil durdurma

Petrol sevkiyatının geçici olarak durdurulması, Rusya topraklarındaki önemli bir sevk idare merkezine yapılan saldırıyla ilgilidir:

  • Hedef alınan düğüm noktası: 2 Kasım'ı 3 Kasım'a bağlayan gece, Samara üretim ve sevk idare merkezinde bulunan tesislere insansız hava araçları (drone) ile saldırı düzenlenmiştir;

  • Sevkiyatın durdurulması: Güvenlik önlemleri kapsamında aynı gün Astana saatiyle sabah 06:09'da Kazakistan'dan petrol alımı acil durum prosedürü gereği durdurulmuştu;

  • Can kaybı yok: Resmi makamlar, yaşanan olay sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını belirtmiştir.

Atırau — Samara boru hattının Kazakistan ekonomisindeki stratejik önemi

Bu güzergah, ülkenin hidrokarbon ihracatında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan (KTK) sonraki en büyük ve en önemli ikinci arterdir:

  • Yıllık hacim ve ihracat: Geçtiğimiz 2025 yılı verilerine göre, bu boru hattı üzerinden 9,2 milyon ton Kazak petrolü dış pazarlara ulaştırılmıştır;

  • Taşıma kapasitesi: Petrol boru hattı, yıllık 17,5 milyon tona kadar ham petrol taşıma kapasitesine sahiptir.

Hattın faaliyetinin hızla yeniden başlatılması, Kazakistan'daki petrol üretim tesislerinde teknolojik aksamaların ve ihracat sözleşmelerinden kaynaklanabilecek kayıpların önüne geçmiştir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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