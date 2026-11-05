İnanılmaz geri dönüş: Nasaf 0:2'den 3:2'ye çevirerek iradeli bir galibiyet aldı
AFC Şampiyonlar Ligi 2 (ACL-2) grup aşamasının 4. haftasında Karşi temsilcisi Nasaf, deplasmanda Kuwait SC'ye konuk oldu ve büyük bir azim örneği sergiledi. Maç boyunca iki farklı geriye düşen Özbek ekibi, ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alarak sonunda 3:2'lik skorla süper bir geri dönüşe imza attı.
Bu galibiyetle Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri puanını 4'e yükseltti ve play-off turuna çıkma konusundaki teorik şansını korudu.
İlk yarıdaki kriz ve ikinci yarıdaki devrim
Karşılaşma Kuveyt ekibinin sert ataklarıyla başladı ve konuk ekip ilk yarıda ciddi bir baskı altında kaldı:
Kuwait SC'nin hızlı golleri: Maçın 27. dakikasında Yassine Khenissi perdeyi açarken, 7 dakika sonra 34. dakikada Mohammed Fraih ev sahibinin ikinci golünü kaydetti — 2:0;
Bobur Abduxoliqov'dan kusursuz duble: Devre arasından sonra yapılan kritik değişiklikler meyvesini verdi. Forvet Bobur Abduxoliqov 57 ve 67. dakikalarda rakip fileleri iki kez havalandırarak skoru eşitledi;
81. dakika: Oybek Rustamov'dan galibiyet golü: Maçın bitimine 9 dakika kala orta saha oyuncusu Oybek Rustamov, rakip ceza sahasında yaptığı net vuruşla Nasaf'a 3 puanı getiren golü attı.
Maç özeti ve kadrolar:
Turnuva: ACL-2, A Grubu, 4. hafta;
Skor: Kuwait SC (Kuveyt) — Nasaf (Özbekistan) — 2:3;
Goller: Yassine Khenissi (27), Mohammed Fraih (34) — Bobur Abduxoliqov (57, 67), Oybek Rustamov (81);
Nasaf kadrosu: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov (Quvonchbek Xushvaqtov 55), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46, Diyorbek Abdunazarov 78), Umarbek Eshmurodov.
A Grubu'ndaki durum ve bir sonraki durak
Önemli deplasman galibiyetinin ardından Nasaf, grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takımın kaderi kendi sahasında oynayacağı maça bağlı:
Karşi temsilcisi, ACL-2 kapsamındaki bir sonraki kritik maçını 25 Kasım'da kendi taraftarı önünde Bahreyn ekibi Al-Khaldiya takımına karşı oynayacak.
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