Ronaldo'nun tüm dünyayı ağlatan veda konuşması: Portekiz halkına yürekten sözler

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti, futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırma kararının hayatındaki en zor seçimlerden biri olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki golcü, sosyal medya hesaplarında paylaştığı duygusal bir video mesajıyla, 2003 yılında başlayan görkemli yolculuğuna nokta koymanın ve bayrağı yeni nesle devretmenin zamanının geldiğini belirtti.

Ronaldo konuşmasında, bu kararın sadece bir spor mantığı değil, aynı zamanda kalbinin sesiyle alındığını vurgulayarak tüm Portekiz halkına ve milyonlarca taraftarına teşekkür etti.

«Futbol sadece bir oyun değil, futbol insanlardır»

Efsanevi yıldızın mesajı sadece istatistiklerle değil, derin insani değerlerle doluydu:

Kutsal numara ve kaptanlık pazubandı: «Portekiz halkına seslenmek istiyorum. 7 numaralı formayı ve milli takım kaptanlık pazubandını devretme vakti geldi. Bunlar sadece bana ait değildi, hepimize aitti. 23 yıl boyunca bu formayı giymek ve onu korumak benim için en büyük onurdu», dedi futbolcu.

Kalbin sesiyle alınan bir karar: «Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı meseleler sadece akılla çözülemez, kalp de kendi sözünü söyler. Geriye dönüp baktığımda sadece maçları, golleri ve kupaları değil, insanları görüyorum. Futbol insanlardır.»

Gerçek miras: «Goller unutulabilir, kupalar müzelere kaldırılabilir ve rekorlar bir gün kırılabilir. Ancak insanların kalbindeki hatıraları ve duyguları zaman silemez. Eğer sizi en az bir kez mutlu edebildiysem, golüm sayesinde birine sarıldıysanız, dertlerinizi unuttuysanız veya vatanınızla gurur duyduysanız, o zaman bunların hepsi boşa değildi.»

23 yıllık büyük saltanat: İlk maçtan zirveye

Cristiano Ronaldo'nun uluslararası arenadaki istatistiklerinin uzun yıllar boyunca ulaşılamaz bir zirve olarak kalacağı şüphesiz:

Kazakistan'a karşı ilk adım: Milli takım formasıyla ilk maçı 20 Ağustos 2003'te Kazakistan'a karşı oynanan karşılaşmayla başlamıştı.

Dünya futbol rekoru: Ronaldo, 23 yıl içinde Portekiz formasıyla toplam 234 maçta sahaya çıkarak rakip fileleri 146 golle havalandırdı; bu, tüm zamanların milli takımlar düzeyindeki mutlak dünya rekorudur.

Tarihi zaferler: Forvet oyuncusu, kaptan olarak ülkesinin tarihindeki ilk büyük zafer olan Euro 2016 şampiyonluğunu kazandırdı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını kaldırdı.

Ronaldo konuşmasının sonunda Portekiz'in yeni, genç futbolcularına olan güvenini dile getirerek, onların pes etmeden henüz kimsenin fethetmediği yeni zirveleri hedeflemeleri gerektiğini vurguladı.