Ronaldo'nun tüm dünyayı ağlatan veda konuşması: Portekiz halkına yürekten sözler

·7·Spor
Ronaldo'nun tüm dünyayı ağlatan veda konuşması: Portekiz halkına yürekten sözler

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti, futbol efsanesi Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımındaki kariyerini sonlandırma kararının hayatındaki en zor seçimlerden biri olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki golcü, sosyal medya hesaplarında paylaştığı duygusal bir video mesajıyla, 2003 yılında başlayan görkemli yolculuğuna nokta koymanın ve bayrağı yeni nesle devretmenin zamanının geldiğini belirtti.

Ronaldo konuşmasında, bu kararın sadece bir spor mantığı değil, aynı zamanda kalbinin sesiyle alındığını vurgulayarak tüm Portekiz halkına ve milyonlarca taraftarına teşekkür etti.

«Futbol sadece bir oyun değil, futbol insanlardır»

Efsanevi yıldızın mesajı sadece istatistiklerle değil, derin insani değerlerle doluydu:

  • Kutsal numara ve kaptanlık pazubandı: «Portekiz halkına seslenmek istiyorum. 7 numaralı formayı ve milli takım kaptanlık pazubandını devretme vakti geldi. Bunlar sadece bana ait değildi, hepimize aitti. 23 yıl boyunca bu formayı giymek ve onu korumak benim için en büyük onurdu», dedi futbolcu.

  • Kalbin sesiyle alınan bir karar: «Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı meseleler sadece akılla çözülemez, kalp de kendi sözünü söyler. Geriye dönüp baktığımda sadece maçları, golleri ve kupaları değil, insanları görüyorum. Futbol insanlardır.»

  • Gerçek miras: «Goller unutulabilir, kupalar müzelere kaldırılabilir ve rekorlar bir gün kırılabilir. Ancak insanların kalbindeki hatıraları ve duyguları zaman silemez. Eğer sizi en az bir kez mutlu edebildiysem, golüm sayesinde birine sarıldıysanız, dertlerinizi unuttuysanız veya vatanınızla gurur duyduysanız, o zaman bunların hepsi boşa değildi.»

23 yıllık büyük saltanat: İlk maçtan zirveye

Cristiano Ronaldo'nun uluslararası arenadaki istatistiklerinin uzun yıllar boyunca ulaşılamaz bir zirve olarak kalacağı şüphesiz:

  • Kazakistan'a karşı ilk adım: Milli takım formasıyla ilk maçı 20 Ağustos 2003'te Kazakistan'a karşı oynanan karşılaşmayla başlamıştı.

  • Dünya futbol rekoru: Ronaldo, 23 yıl içinde Portekiz formasıyla toplam 234 maçta sahaya çıkarak rakip fileleri 146 golle havalandırdı; bu, tüm zamanların milli takımlar düzeyindeki mutlak dünya rekorudur.

  • Tarihi zaferler: Forvet oyuncusu, kaptan olarak ülkesinin tarihindeki ilk büyük zafer olan Euro 2016 şampiyonluğunu kazandırdı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını kaldırdı.

Ronaldo konuşmasının sonunda Portekiz'in yeni, genç futbolcularına olan güvenini dile getirerek, onların pes etmeden henüz kimsenin fethetmediği yeni zirveleri hedeflemeleri gerektiğini vurguladı.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıAl-NassrFutbolEfsane
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?Şok gelişme: Teknik direktörle anlaşan Cristiano milli takıma mı dönüyor?27 Ekim 10:20Bir büyük dönem sona erdi: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına veda ettiBir büyük dönem sona erdi: Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımına veda ettiBugün 16:23Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalıyorCristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalıyorBugün 15:58Vidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttuVidigal, Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki krizde teknik direktörün tarafını tuttu11 Ekim 21:21FPF Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo konusunda son noktayı koyduFPF Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo konusunda son noktayı koydu11 Ekim 09:02Sıra Neftchi'de mi? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr galibiyeti sonrası açıklama yaptıSıra Neftchi'de mi? Cristiano Ronaldo, Al-Nassr galibiyeti sonrası açıklama yaptı10 Ekim 14:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü