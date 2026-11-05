Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma veda etmesine nasıl tepki verdi?
Ünlü İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalama kararına tepki gösterdi. 41 yaşındaki efsanevi forvetin sosyal medyada paylaştığı duygusal ve samimi video mesajına özel bir vurgu yaptı.
Morgan, Portekizli yıldızın uluslararası arenadaki başarılarını övgüyle değerlendirerek onu dünya futbol tarihinin en büyük ismi olarak tanımladı.
«Tarihin en büyük futbolcusu»: Piers Morgan'ın tepkisi
İngiliz gazeteci, sosyal medya hesaplarında futbol efsanesinin mirası hakkında sıcak ifadeler kullandı:
Samimi ve duygusal bir adım: «Cristiano Ronaldo, milli takımdaki kariyerini noktaladığını duygusal ve samimi bir videoyla duyurdu», diye yazdı;
Eşsiz istatistikler ve kupalar: «O, milli takım formasıyla herkesten daha fazla — 234 maçta sahaya çıktı. En çok — 146 gol attı. Portekiz'e tarihindeki üç büyük kupayı kazandırdı»;
Son övgü: «O, tarihin en büyük futbolcusu. Tebrikler», diyerek sözlerini noktaladı gazeteci.
23 yıllık büyük saltanat rakamlarla
Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla çıktığı görkemli yolculuk futbol tarihine altın harflerle yazıldı:
2003 yılındaki ilk maç: Milli takım kariyerine 2003 yılında başladı ve 23 yıl boyunca vatanının onurunu layıkıyla temsil etti;
Avrupa ve Uluslar Ligi zaferleri: Yıldız forvet, kaptan olarak Portekiz'e 2016 Avrupa Şampiyonası ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandırdı;
5 Kasım'daki resmi veda: 41 yaşındaki futbolcu, 5 Kasım 2026 tarihinde bayrağı genç nesle devretme vaktinin geldiğini açıklayarak uluslararası kariyerine nokta koydu.
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