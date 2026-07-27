Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyor

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Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyor

Dünya okyanuslarında ve diğer su ekosistemlerinde çözünmüş oksijen miktarının hızla azalması, insanlık için güvenli sınırların ihlal edilmesine yol açabilir. Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşeonografi Enstitüsü (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) bilim insanları, araştırmalarında su ortamındaki deoksijenasyonu gezegenimizin istikrarını değerlendiren temel göstergeler arasına dahil etmeyi öneriyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Bilgi için belirtmek gerekir ki, gezegensel sınırlar konsepti ilk kez 2009 yılında bilim dünyasına sunulmuş olup, Dünya'nın istikrarını sağlayan dokuz kritik süreci kapsamaktadır. Bunlar arasında iklim değişikliği, okyanusların asitlenmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı, ozon tabakasının incelmesi ve diğer küresel ekolojik faktörler yer almaktadır.

Deoksijenasyon ve Nedenleri

ixbt.com ve diğer bilimsel kaynakların aktardığına göre, okyanuslar, nehirler, göller ve kıyı sularında çözünmüş oksijen miktarının azalması, yukarıda bahsedilen dokuz sürecin tamamıyla yakından ilgilidir. Su ortamında oksijen yetersizliğinin temel nedenleri olarak insan faaliyetleri sonucunda oluşan küresel ısınma, kirlilik nedeniyle besin maddelerinin aşırı çoğalması ve okyanus dibindeki su sirkülasyon süreçlerinin değişmesi gösterilmektedir.

Oksijen seviyesindeki düşüş, iklimi düzenlemede rol oynayan önemli kimyasal ve biyolojik süreçlere ciddi zarar vermektedir. Bu durum mikroskobik organizmalardan büyük balıklara ve köpekbalıklarına kadar tüm su altı canlılarının yaşamını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca besin zincirlerindeki değişiklikler ve av bulma imkanlarının daralması deniz memelilerini de olumsuz etkilemektedir.

Küresel Ekolojik İstikrar ve Yeni Önlemler

Araştırma yazarlarının vurguladığı gibi, deoksijenasyon izole bir sorun değil, aksine diğer ekolojik faktörlerin etkisini daha da artıran bir katalizördür. Oksijenin kaybolması iklim süreçlerini, türlerin dağılımını ve su ekosistemlerinin tam anlamıyla işleyişini doğrudan etkilemektedir.

Söz konusu meta-araştırma BM COP25 iklim konferansından sonra hazırlanmış olup, bilim insanları gelecekte su havzalarındaki oksijen durumunu ayrı göstergeler temelinde izlemeyi ve küresel izin verilen sınırları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımın Dünya'nın istikrarını değerlendirmede ve biyolojik çeşitliliği koruma konusunda etkili önlemler geliştirilmesinde önemli bir adım olması beklenmektedir.

OkyanuslarEkolojiİklim DeğişikliğiBilimsel AraştırmaDoğa Koruma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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