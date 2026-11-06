Valeriy Karpin Taşkent'teki maç öncesi neler açıkladı?
Rusya milli takımı teknik direktörü Valeriy Karpin, Kasım ayında oynanacak uluslararası hazırlık maçları öncesinde rakiplerin seviyesi ve maçların önemi hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.
Ruslar ilk olarak 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan milli takımıyla kozlarını paylaşacak, 17 Kasım'da ise Krasnodar sahasında Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Venezuela'yı ağırlayacak.
«Özbekistan ile maç bizim için büyük bir başarı»: Karpin'in açıklaması
Rus teknik adam, rakip seçimindeki mevcut durumu ve Özbekistan milli takımının bugünkü prestijini şu sözlerle değerlendirdi:
Mevcut şartlar ve imkanlar: «Rakip seçimi konusunda mevcut gerçek şartları dikkate almalıyız. Özbekistan ile bir maç organize etmek bile bizim için çok büyük bir başarıdır», dedi uzman;
Rakiplerin gücü ve seviyesi: Karpin, her iki rakibin de kalitesine vurgu yaptı: «Özbekistan, Dünya Kupası katılımcısı bir takım. Venezuela ise dünya kupası bileti için son dakikaya kadar kıyasıya mücadele eden bir ekip. Bu nedenle, bugünkü durumumuzda bunlar oldukça uygun ve ciddi rakiplerdir».
Maç ne zaman ve nerede oynanacak?
Taşkent'teki mücadelenin, Özbek futbolseverler için sonbaharın en büyük spor olaylarından biri olması bekleniyor:
Maç saati ve yeri: Özbekistan ile Rusya milli takımları arasındaki karşılaşma, 12 Kasım'da başkentimizde Taşkent saatiyle saat 20:00'de başlayacak;
Sıradaki durak: Bu maçın ardından Rusya milli takımı evine dönecek ve 17 Kasım'da Krasnodar şehrinde Venezuela'ya karşı Kasım ayındaki ikinci hazırlık maçını oynayacak.
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