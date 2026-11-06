Valeriy Karpin Taşkent'teki maç öncesi neler açıkladı?

Mevcut şartlar ve imkanlar: «Rakip seçimi konusunda mevcut gerçek şartları dikkate almalıyız. Özbekistan ile bir maç organize etmek bile bizim için çok büyük bir başarıdır», dedi uzman;

Rakiplerin gücü ve seviyesi: Karpin, her iki rakibin de kalitesine vurgu yaptı: «Özbekistan, Dünya Kupası katılımcısı bir takım. Venezuela ise dünya kupası bileti için son dakikaya kadar kıyasıya mücadele eden bir ekip. Bu nedenle, bugünkü durumumuzda bunlar oldukça uygun ve ciddi rakiplerdir».