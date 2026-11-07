Çin'de bir daireye en çok insan sığdırma konusunda sıra dışı bir rekor kırıldı!

Çin'deki bir emlak şirketi sıra dışı bir deney gerçekleştirerek, bir daireye en çok insan sığdırma konusunda benzersiz bir rekor kırdı. Deney sırasında, toplam alanı 120 metrekare olan bir eve aynı anda 553 kişi sığdırıldı.

Bu sıra dışı test, katılımcıların dar bir alanda nasıl yerleşebileceklerini göstermeyi amaçlıyordu. Bunun için yüzlerce insan bir dairede toplandı ve mevcut alanı mümkün olduğunca verimli kullanmaya çalıştı.

Sonuç olarak 120 metrekarelik evde 553 kişi bir araya geldi. Bu rakam, ilk bakışta hayal etmesi zor bir manzara ortaya çıkardı. Katılımcıların hepsinin bir yere sığabilmesi için her bir metrekare alan kullanıldı.

Deneyi yansıtan görüntüler sosyal medyada da ilgi uyandırabilir. Özellikle bu kadar küçük bir alana bu kadar insanın nasıl sığdığı birçok kişiyi hayrete düşürüyor.

Sizce 120 metrekarelik bu daireye daha kaç kişi sığabilirdi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!