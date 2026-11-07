Manchester City'nin 10. hafta kadrosu açıklandı — Husanov ilk 11'de!

·11·Spor
Manchester City'nin 10. hafta kadrosu açıklandı — Husanov ilk 11'de!

İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında son şampiyon ve lig lideri «Manchester City», deplasmanda «Nottingham Forest»a konuk oluyor. Karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak.

Özbek futbolseverler için bu maç ayrı bir önem taşıyor: Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Abdukodir Husanov «City»nin ilk 11'inde yer aldı ve maça başlangıç kadrosunda çıkıyor.

«City»nin yıldızlar topluluğu: Husanov kimlerle sahaya çıkıyor?

«Manchester City» teknik heyeti, 10. hafta mücadelesi için en güçlü oyuncularını sahaya sürdü:

  • Kaleci: Gianluigi Donnarumma;

  • Savunma hattı: Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Husanov, Josko Gvardiol;

  • Orta saha: Enzo Fernandez, Anderson, Rayan Cherki, Iliman Ndiaye;

  • Hücum ve kanatlar: Jeremy Doku, Erling Haaland.

Savunmanın merkezinde ve kanadında Ruben Dias, Marc Guehi ve Josko Gvardiol gibi dünyanın en değerli savunmacılarıyla birlikte Husanov'un ilk 11'de yer alması, Özbek oyuncuya duyulan büyük güvenin açık bir göstergesidir.

Önemli bir deplasman ve puan mücadelesi

«City Ground» stadyumunda oynanacak maç, şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip:

  • Güçlü rakip direnci: «Nottingham Forest» kendi sahasında her zaman dev takımlara karşı ciddi bir direnç göstermeye alışkındır, bu da Husanov liderliğindeki savunma hattı için büyük bir sınav olacak;

  • Haaland'ın hücum gücü: İleri uçta Norveçli golcü Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun hızlı kanat bindirmeleriyle «City» üç puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Maç saat 22:30'da başlayacak ve milyonlarca Özbek taraftar, vatandaşlarının Premier Lig'deki bu heyecan verici performansını takip edecek.

Abdukodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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