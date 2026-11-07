“7 Ballon d'Or kazanabilir”: Rashford, Lamine Yamal'ı Messi seviyesine koydu

Manchester Unitedforveti Marcus Rashford geçen sezon Barcelona'daki kiralık döneminde birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Lamine Yamalın fenomenal yeteneğine övgüler yağdırdı. İngiliz forvet, 19 yaşındaki Katalan yeteneği futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Lionel Messi ile kıyasladı.

İspanya'nın saygın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Rashford, Katalonya'dan ayrılmadan önce Yamal ile bizzat konuşarak onun potansiyelinin dünya futbolunun zirvesine ulaşacağından şüphesi olmadığını belirtti.

“Gördüklerim arasında en iyisi”: Rashford'ın itirafı

Marcus Rashford kariyeri boyunca birçok dünya yıldızıyla aynı sahayı paylaştığını ancak Yamal'ın doğal yeteneğinin bambaşka bir seviyede olduğunu açıkladı:

Eşi benzeri olmayan bir yetenek: “Barcelona'dan ayrılmadan önce Lamine Yamal'a bizzat söyledim: Kariyerim boyunca çok sayıda yetenekli futbolcuyla oynadım ama o hepsinden çok daha üstün” dedi Rashford;

Messi seviyesine en yakın futbolcu: Forvet, bu yaşta bu kadar yüksek doğal yeteneğe sahip bir futbolcuyla daha önce hiç karşılaşmadığını vurguladı: “Yıllardır izlediğim futbolcular arasında Lionel Messi seviyesine en çok yaklaşan tek oyuncu o”;

7 Ballon d'Or tahmini: “Bu çocuğa sonsuz güvenim var. Zamanla 7 tane Ballon d'Or kazanırsa buna hiç şaşırmam. O şimdiden bu elit grubun bir parçası oldu” diye ekledi İngiliz yıldız.

19 yaşında dünyayı kendine hayran bırakan dahi

Lamine Yamal'ın rekor hızla yükselişi ve dünya futbolunun elitleri arasına girişi rakamlarla da kanıtlanıyor:

Ballon d'Or podyumu: Lamine Yamal, 2025 Ballon d'Or ödülü oylama sonuçlarına göre dünyanın en iyi üç futbolcusu arasında yerini aldı;

19 yaşında tarihi bir başarı: Uzmanlara göre, bu yaşta Ballon d'Or ilk üçüne girmek modern futbolda son on yıllarda görülmemiş bir olay;

Rashford'ın Katalonya deneyimi: Hatırlatmak gerekirse Marcus Rashford, 2024/25 sezonunda kiralık olarak Barcelona forması giymiş ve ardından tekrarManchester Unitedkadrosuna dönmüştü.

Rashford'ın bu açıklaması, dünya futbol otoriteleri arasında Lamine Yamal'ın gerçekten de Messi ve Ronaldo'nun bıraktığı tahtı devralabilecek tek varis olup olmadığı tartışmalarını alevlendirdi.