İslam Mahaçev Taşkent'te Bahodir Celolov'dan boks sırlarını öğreniyor (video)

Dünyanın en güçlü MMA dövüşçülerinden biri, UFC şampiyonu İslam Mahaçev şu günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunuyor.

Sosyal medyada sporcunun Özbek boksörlerden teknik sırlar öğrenmek veya özel bir antrenman kampı için geldiğine dair tahminler dolaşsa da, ziyaretinin arkasında bambaşka büyük bir uluslararası misyon yatıyor.

Taşkent'teki jübile Dünya Şampiyonası ve uluslararası elçilik statüsü

Mahaçev'in Özbekistan ziyareti, ülke spor tarihindeki büyük bir olayla doğrudan bağlantılı:

50. jübile dünya şampiyonası: 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde Taşkent şehri, sambo sporunun en prestijli organizasyonu olan 50. Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor;

Onur konuğu ve sambo elçisi: UFC şampiyonu, bu küresel organizasyona resmi onur konuğu ve uluslararası sambo elçisi sıfatıyla davet edildi;

Yemelyanenko ile iş birliği: Başkentteki resmi etkinlikler sırasında İslam Mahaçev, dövüş sanatları dünyasının efsanesi Fedor Yemelyanenko ile birlikte sambo elçiliği resmi sertifikalarını teslim aldı ve bir dizi önemli görüşmeye katılıyor.

Bahodir Celolov ile ses getiren sparring: Mayıs ayındaki görüşmenin detayları

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Bahodir Celolov ve İslam Mahaçev arasındaki sıra dışı antrenman aslında bu yılın Mayıs ayında Taşkent'te gerçekleşmişti:

Minderdeki mücadele (grappling): İki kez Olimpiyat şampiyonu olan ve profesyonel boksta yenilgisiz ilerleyen ağır sıklet Bahodir Celolov, boksör olmasına rağmen minder üzerinde MMA yıldızı ile grappling kuralları çerçevesinde kozlarını paylaşmıştı;

Büyük kilo ve boy farkı: Sporcular arasındaki büyük fiziksel farka (Celolov dev ağır sıklet, Mahaçev ise daha hafif bir kategoride) rağmen, UFC şampiyonu güreş elementleri ve yer dövüşü (parter) tekniği konusunda mutlak bir üstünlük ve aktiflik sergilemişti;

Karşılıklı büyük saygı: Antrenman sonunda Celolov, Mahaçev'in fiziksel gücüne ve güreş okuluna yüksek not vermiş; Dağıstanlı dövüşçü ise Özbek boks yıldızı ile çekildiği tarihi fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak karşılıklı saygılarını dile getirmişti.

Şu anda her iki sporcu da kendi alanlarında dünyanın zirvesinde yer alıyor; Mahaçev'in sambo Dünya Şampiyonası kapsamında başkente gelişi ise yerel dövüş sporları tutkunları için gerçek bir bayrama dönüştü.