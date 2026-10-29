Kanada'da gizemli ada kayboldu ve haftalar sonra başka bir yerde ortaya çıktı

·2·Dünya
Kanada'da gizemli ada kayboldu ve haftalar sonra başka bir yerde ortaya çıktı

Kanada'daki devasa bir baraj gölünde ağaçlarla kaplı bir adanın bir noktadan kaybolup haftalar sonra başka bir bölgede ortaya çıkması insanları hayrete düşürdü. Uzmanlar, adanın hareketini yapay bir müdahale ile değil, doğal süreçlerle açıklıyor.

Sıra dışı olay, ülkenin Britanya Kolumbiyası bölgesinde bulunan Williston Baraj Gölü'nde gözlemlendi. Başlangıçta su yüzeyinde ağaçların büyüdüğü büyük bir ada tespit edildi. Daha sonra ada eski yerinde görünmez oldu ve nereye gittiği bilinmiyordu.

Ancak aradan zaman geçtikten sonra ada, önceki yerinden yaklaşık 30 kilometre uzakta, baraj gölü kıyısına yakın bir yerde tekrar tespit edildi. Uzmanlar, adanın varlığını ve hareketini uydu görüntüleri ve yerel halkın bildirimleri ile doğruladı.

Ada suda nasıl yüzebilir?

BC Hydro enerji şirketi yetkililerinin tahminine göre, ada birkaç yıl boyunca biriken çürümüş ağaç gövdeleri, dallar ve bitkilerden oluşmuş olabilir. Zamanla bunların arasında yeni bitkiler ve ağaçlar kök salarak bütünleşik bir katman oluşturdu.

Baraj gölünde su seviyesi yükseldiğinde, bu katman kıyıdan ayrılarak su yüzeyinde yüzmeye başlamış olabilir. Rüzgar ve su akıntıları ise onu başka bir yere sürükledi.

Adanın tahmini uzunluğu 140 metre, genişliği ise 70 metredir. Yüzeyinde ağaçların ve diğer bitkilerin yetişmesi, bu olayı daha da sıra dışı kılıyor.

Uzmanlar, bu kadar büyük yüzen adaların nadir görüldüğünü vurguluyor. Aynı zamanda, biriken ahşap ve bitki katmanı dengesiz olduğu için adanın üzerine çıkmak veya tekneyle yaklaşmak tehlikeli olabilir.

Şimdilik adanın tam olarak nasıl şekillendiğine dair sorular mevcut. Ancak başlangıçta gizemli bir kayboluş gibi görünen olayın, doğadaki sıra dışı süreçlerle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Williston Baraj GölüBritanya KolumbiyasıBC HydroYüzen AdaDoğa Olayları
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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