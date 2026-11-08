Otabek Umarov, Bobur Omonov'a hayallerindeki 'Gelik'i hediye etme sözü verdi (video)

Özbek paralimpik sporcu Bobur Omonov'un uzun yıllardır kurduğu hayal gerçek olabilir. Otabek Umarov, sporcuyla yaptığı görüşme sırasında ona hayalini kurduğu 'Gelik' otomobilini hediye etme sözü verdi.

Bu görüşmeyi yansıtan video görüntüleri sosyal ağlarda yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti. Bobur Omonov'un uzun süredir Mercedes-Benz G-Class model bir otomobilin hayalini kurduğu biliniyor.

Otabek Umarov'un sporcuya verdiği söz, internet kullanıcıları tarafından sıcak karşılandı. Birçok kişi bu girişimi destekleyerek Bobur Omonov'un hayalinin kısa sürede gerçekleşmesi için iyi dileklerini iletiyor.

Şimdilik otomobilin teslim tarihi hakkında bir bilgi verilmedi. Buna rağmen, görüşme ve oradaki samimi sohbet sosyal medyada birçok olumlu yorumun yapılmasına neden oldu.