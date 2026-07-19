Turistler dev bir boz ayı ile burun buruna geldi

·2·Dünya
Turistler dev bir boz ayı ile burun buruna geldi

ABD'nin Alaska eyaletinde üç turist için sıradan bir yürüyüş beklenmedik tehlikeli bir duruma dönüştü. Dağ yolunda aniden dev bir boz ayı ile karşı karşıya kaldılar. Olayı gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olay Anan Creek Wildlife Observatory bölgesinde meydana geldi. Turistler virajı dönerken «Scuba Sue» adlı boz ayı ile karşılaştı. Ayı o sırada nehre gelmesi beklenen somon balıklarını arıyordu.

Turistlerin belirttiğine göre, park görevlilerinin verdiği güvenlik kurallarına uyarak panik yapmadan ayı ile sakin bir ses tonuyla konuştular ve yavaşça geri çekilerek ona yol verdiler.

«Çok korktuk. Ancak görevlilerin verdiği tavsiyeleri hatırlayarak sakin kalmaya çalıştık» dedi turist Tanya Thompson.

Birkaç dakikalık gergin durumun ardından boz ayı insanlara dokunmadan yoluna devam etti.

Dr. Michelle Lynn Taller, bu yıl somon balıklarının nehre normalden daha geç gelmesi nedeniyle ayıların aç kaldığını ve bu tür karşılaşmaların daha tehlikeli bir hal alabileceğini belirtti.

ABD Ulusal Park Hizmeti uzmanları, böyle durumlarda kaçmamayı, ani hareketler yapmamayı, ayı ile sakin bir sesle konuşmayı ve mümkün olduğunca ona yol vermeyi tavsiye ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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