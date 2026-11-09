Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında galip geldi

·5·Spor
Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında galip geldi

İspanya Ligi kapsamında Atletico Madrid, kendi sahasında Barcelona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip maçta öne geçse de, Katalanlar ikinci yarıya kadar üstünlüğü ele geçirdi. Fermin Lopez iki kez fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. Atletico adına tek golü Giuliano Simeone kaydetti. Maçın oynandığı stadyumun adı sunulan bilgilerde belirtilmemiştir.

Maçta skor 10. dakikada açıldı. Giuliano Simeone, Atletico'yu öne geçirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 45. dakikada Fermin Lopez skoru eşitledi. 66. dakikada ise bir kez daha gol atarak Barcelona'ya galibiyeti getirdi.

Maç istatistiklerinde topa sahip olma ve şutlarda Barcelona üstünlük sağladı. Katalanlar kaleye 15 şut çekerken, bunların 5'i isabetli oldu. Atletico'da bu rakamlar sırasıyla 7 ve 3 olarak gerçekleşti.

Takım istatistikleri:

• Kaleye şutlar: Atletico — 7, Barcelona — 15
• İsabetli şutlar: 3 — 5
• Topa sahip olma: %48 — %52
• Paslar: 337 — 658
• Pas isabeti: %86 — %93
• Fauller: 14 — 14
• Sarı kartlar: 3 — 1
• Kırmızı kartlar: 0 — 0
• Ofsaytlar: 4 — 1
• Köşe vuruşları: 4 — 2

Galibiyetin ardından Barcelona, 12 maçta topladığı 33 puanla puan durumunda liderliğini korudu. Real Madrid 30 puanla ikinci, Atletico ise 28 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Atletico MadridBarcelonaFermin LopezGiuliano SimeoneLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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