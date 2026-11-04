ABD'de sayfalarını çevirmek için 10 kişinin gerektiği devasa bir kitap sergileniyor (video)

·3·Dünya
ABD'de sayfalarını çevirmek için 10 kişinin gerektiği devasa bir kitap sergileniyor (video)

ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyanın en büyük hacimli pop-up kitabı — «Luceros y Penumbras» («Yıldızların Işıltısı ve Gölgeler») sergileniyor. Sayfalarını çevirmek için 10 kişinin yardımı gerekiyor, eseri sergi salonuna yerleştirmek için ise özel mühendislik çözümlerinden faydalanıldı. Bu bilgi Guinness Dünya Rekorları tarafından paylaşıldı.

Kitap, Los Angeles Merkez Halk Kütüphanesi'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle yaratıldı. Eser, Richard J. Riordan Merkez Kütüphanesi'nin rotunda denilen dairesel salonuna yerleştirildi.

Los Angeleslı sanatçı ve grafik ustası Daniel Gonzalez tarafından yaratılan eser, kapalı halde 4,7 metre yükseklik ve 6,1 metre genişliğe sahip. Tamamen açıldığında ise yaklaşık 9,45 metre genişliğinde bir kompozisyon oluşturuyor. İçindeki bazı kağıttan yapılmış hacimli figürler 3,35 metreye kadar yükseliyor.

Kitabın devasa boyutları nedeniyle kütüphane kapılarından bütün halde içeri sokulması mümkün olmadı. Bu yüzden eser ayrı parçalar halinde hazırlandı, binanın ikinci katına çıkarıldı ve rotundada yeniden monte edildi.

«Luceros y Penumbras» iki büyük hacimli açılır kompozisyondan oluşuyor. Bunlardan birinde kütüphane binası gece gökyüzünün bağrından yükseliyormuş gibi tasvir edilmiş. İkinci kompozisyonda ise çeşitli hayvanlar ve sembollerle süslenmiş devasa bir «Bilgelik Ağacı» yer alıyor. Bu görseller bilgi, hafıza, kültür ve keşif fikirlerini temsil ediyor.

2 Temmuz 2026 tarihinde resmen tanıtılan eser, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük pop-up kitabı olarak tescillendi.

Bu devasa kitap, Los Angeles Merkez Kütüphanesi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide gösteriliyor. Ziyaretçiler eseri 17 Ocak 2027 tarihine kadar ücretsiz olarak görebilirler.

Guinness Rekorlar KitabıLos Angeles Merkez KütüphanesiLuceros y PenumbrasDaniel GonzalezSanat
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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