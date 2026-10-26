Rusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde gece saatlerinde büyük bir teknolojik kaza meydana geldi: Yekaterinburg şehir bölgesi sınırlarında bir yük treninin 20 vagonu raylardan çıktı ve sonucunda 7 tanker şiddetli bir yangına neden oldu. Konuyla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın (EMERCOM) Sverdlovsk Bölgesi Baş Müdürlüğü resmi bir açıklama yayınladı.

Sverdlovsk Demiryolları basın servisinden yapılan açıklamaya göre, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kurtarma ekipleri yangının daha geniş bir alana yayılmaması için acil önlemler aldı.

Olayın detayları ve gece yaşanan acil durum

Kaza, Reşyoti ve Sedelnikovo tren istasyonları arasındaki açık alanda meydana geldi:

Olayın zamanı ve boyutu: 26 Ekim 2026 tarihinde yerel saatle 02:21'de yük treni seyir halindeyken 20 vagon raydan çıktı ve petrol ürünleri veya yanıcı maddeler taşıyan 7 tankeri alevler sardı;

54 vagon güvenli bölgeye çekildi: Kurtarma ekipleri ve demiryolu çalışanları, yanan vagonları trenin geri kalanından derhal ayırmayı başardı. Sonuç olarak, zarar görmeyen ve yanmayan 54 vagon güvenli bir mesafeye tahliye edildi;

Nedenler araştırılıyor: Şu anda kazanın kesin nedenleri, rayların durumu veya teknik arıza faktörleri uzmanlar ve soruşturma makamları tarafından inceleniyor.

Yangını söndürme çalışmaları: 100'den fazla kurtarma görevlisi seferber edildi

Alevleri kontrol altına almak ve diğer tankerlerin patlamasını önlemek için büyük bir güç kullanıldı: