Rusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldı

·6·Dünya
Rusya'da büyük tren kazası: 20 vagon raydan çıktı, 7 tanker alev aldı

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde gece saatlerinde büyük bir teknolojik kaza meydana geldi: Yekaterinburg şehir bölgesi sınırlarında bir yük treninin 20 vagonu raylardan çıktı ve sonucunda 7 tanker şiddetli bir yangına neden oldu. Konuyla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın (EMERCOM) Sverdlovsk Bölgesi Baş Müdürlüğü resmi bir açıklama yayınladı.

Sverdlovsk Demiryolları basın servisinden yapılan açıklamaya göre, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kurtarma ekipleri yangının daha geniş bir alana yayılmaması için acil önlemler aldı.

Olayın detayları ve gece yaşanan acil durum

Kaza, Reşyoti ve Sedelnikovo tren istasyonları arasındaki açık alanda meydana geldi:

  • Olayın zamanı ve boyutu: 26 Ekim 2026 tarihinde yerel saatle 02:21'de yük treni seyir halindeyken 20 vagon raydan çıktı ve petrol ürünleri veya yanıcı maddeler taşıyan 7 tankeri alevler sardı;

  • 54 vagon güvenli bölgeye çekildi: Kurtarma ekipleri ve demiryolu çalışanları, yanan vagonları trenin geri kalanından derhal ayırmayı başardı. Sonuç olarak, zarar görmeyen ve yanmayan 54 vagon güvenli bir mesafeye tahliye edildi;

  • Nedenler araştırılıyor: Şu anda kazanın kesin nedenleri, rayların durumu veya teknik arıza faktörleri uzmanlar ve soruşturma makamları tarafından inceleniyor.

Yangını söndürme çalışmaları: 100'den fazla kurtarma görevlisi seferber edildi

Alevleri kontrol altına almak ve diğer tankerlerin patlamasını önlemek için büyük bir güç kullanıldı:

  • Personel ve ekipman: Acil durumun sonuçlarını gidermek ve yangını söndürme çalışmalarına toplamda 106 personel ve 31 özel ekipman birimi dahil edildi;

  • Acil Durumlar Bakanlığı birimleri: Bunların 58'i Rusya Acil Durumlar Bakanlığı personeli olup, 20 özel itfaiye aracıyla alevlere müdahale etmektedir;

  • Ulaşımın yeniden sağlanması: Uzmanlar, yangın tamamen söndürüldükten sonra raydan çıkan vagonların kaldırılması ve demiryolu hatlarının onarım çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Sverdlovsk BölgesiYekaterinburgTren KazasıRusya Acil Durumlar BakanlığıDemiryolu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dmitriy Bivol ve Callum Smith karşılaşması resmen duyurulduDmitriy Bivol ve Callum Smith karşılaşması resmen duyuruldu13 Ekim 06:57WBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyorWBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyor8 Ekim 22:01Golovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup ettiGolovin'den duble: Rusya, İran'ı net bir skorla mağlup etti30 Eylül 07:46UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıUFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştı6 Haziran 20:31Moskova metrosunda Afrikalı yolcuya saldıran kişi beklenmedik bir karşılıkla karşılaştı (video)Moskova metrosunda Afrikalı yolcuya saldıran kişi beklenmedik bir karşılıkla karşılaştı (video)14 Ekim 09:59Mahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybettiMahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybetti3 Ekim 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu