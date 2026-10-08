WBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyor

·17·Spor
WBO kemeri tehlikede mi? Rus dünya şampiyonu Dmitry Bivol ringe dönüyor

Yarı ağır sıklet birleşik dünya şampiyonu Dmitry Bivol'un bir sonraki maçı için yürütülen uzun müzakereler başarıyla sonuçlandı. WBO geçici şampiyonu ve tam şampiyonluk kemeri için zorunlu aday olan ünlü İngiliz boksör Callum Smith, maç sözleşmesinin tüm resmi belgelerini imzaladı.

Profesyonel bokstaki bu çetin mücadelenin Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenmesi planlanıyor.

«Müzakereler tamamlandı»: Organizatörlerden resmi açıklama

«RCC Boxing Promotions» tanıtım şirketinin genel müdürü German Titov, bu şampiyonluk maçıyla ilgili tüm detayları açıkladı:

  • İmzalanan anlaşma: «Bugün Callum Smith'in ekibiyle uzun süredir devam eden karmaşık müzakereleri sonlandırdık. Dmitry Bivol'a karşı yapılacak müsabakanın düzenlenmesi için gerekli tüm belgeler resmen imzalandı», — dedi Titov;

  • Belirlenen tarih: Şampiyonluk maçının kesin tarihi olarak 12 Aralık günü belirlendi;

  • Uluslararası kuruluşların onayı: Şu anda maçın tam olarak resmileşmesi için WBO, WBA, IBF ve prestijli «The Ring» kuruluşlarının nihai teknik onayları bekleniyor, ardından büyük boks gecesi resmen duyurulacak.

Bivol'un Yekaterinburg'daki galibiyet serisi

Dmitry Bivol için «RCC Boxing Promotions» şirketi tarafından düzenlenen şovlar yabancı değil. Rus boksör, bu organizasyonun bayrağı altında daha önce iki kez ringe çıktı:

  • 2021 yılı sınavı: 2021 yılında Umar Salamov'a karşı zorlu bir mücadelede WBA şampiyonluk kemerini başarıyla korumuştu;

  • «UGMK-Arena»daki zafer: 2026 yılında ilk kez Yekaterinburg'daki muhteşem arenada dövüşerek Michael Eifert'i ikna edici bir şekilde mağlup etmiş ve WBA, IBF, IBO ve «The Ring» kemerlerini korumuştu.

Rakip tehlikesi: Callum Smith'in zorunlu statüsü

36 yaşındaki İngiliz Callum Smith, süper orta sıklette eski dünya şampiyonudur ve yarı ağır sıklet divizyonuna geçtikten sonra WBO kemerinin geçici sahibi olmuştur:

  • Ağır yumruk ve boy avantajı: Smith, bu sıkletteki en tehlikeli nakavtçılardan biri olarak kabul ediliyor ve Bivol'un hızlı savunması için ciddi bir sınav oluşturması bekleniyor;

  • Kemerlerin kaderi: 12 Aralık'ta beklenen bu karşılaşma, yarı ağır sıklette mutlak şampiyonluk yolundaki temel dengeyi belirleyecek.

Aralık ayında Yekaterinburg merkezinde gerçekleşecek bu mücadele, yılın en büyük ve en çetin şampiyonluk karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Dmitry BivolCallum SmithRCC Boxing PromotionsYekaterinburgBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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