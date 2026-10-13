Dmitriy Bivol ve Callum Smith karşılaşması resmen duyuruldu

Profesyonel boks dünyasında yılın sonunun en çok beklenen karşılaşmalarından biri resmen onaylandı. RCC Boxing promotörlük şirketi, bu yılın 12 Aralık tarihinde Yekaterinburg şehrinde büyük bir profesyonel boks gecesi düzenleneceğini duyurdu.

Gecenin ana maçında, hafif ağır sıklet (79,4 kg'a kadar) birleşik dünya şampiyonu Rus Dmitriy Bivol deneyimli İngiliz meydan okuyucu Callum Smithile zorunlu şampiyonluk kemeri koruma maçında ringe çıkacak.

Karşılaşmanın katılımcıları: Gerçek dünya devleri

Her iki boksör de profesyonel ringde büyük bir deneyime ve yüksek başarılara sahip:

Dmitriy Bivol (25-1-0, 12 KO): 35 yaşındaki Rus boksör, profesyonel kariyerine 2014 yılında başladı. 2017'de ilk kez hafif ağır sıklet şampiyonu olan Bivol, daha sonra tüm prestijli kemerleri birleştirerek mutlak dünya şampiyonu statüsüne ulaştı.

Callum Smith (31-2-0, 22 KO): 36 yaşındaki İngiliz nakavtçı, kariyerine 2015 yılında başladı ve 2018'de süper orta sıklette (76,2 kg'a kadar) dünya şampiyonu oldu. 2021'den beri hafif ağır sıklette mücadele eden Smith, bu kategoride dünya kemerleri için en önemli adaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Maç neden önemli?

Bu mücadele, Bivol için şampiyonluk unvanlarını bir kez daha koruma yolunda ciddi bir sınav olurken, nakavt gücüne sahip Callum Smith için kariyerinin en büyük zaferini elde etme fırsatıdır:

Maç tarihi ve yeri: 12 Aralık, Yekaterinburg şehri;

Statü: Hafif ağır sıklet zorunlu şampiyonluk koruma maçı.

Promotörlerin önümüzdeki günlerde boks gecesinin geri kalan kartı ve bilet satışları hakkında tam bilgi vermesi bekleniyor.