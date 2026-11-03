ABD ordusu İran'ın stratejik Keşm Adası'na neden acil hava saldırısı düzenledi?

·5·Dünya
ABD ordusu İran'ın stratejik Keşm Adası'na neden acil hava saldırısı düzenledi?

ABD Hava Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden stratejik bir nokta olan İran'ın güneyindeki Keşm Adası'nda bulunan hedeflere hassas güdümlü bir hava saldırısı düzenledi.

Fox News televizyon kanalı muhabiri Jennifer Griffin, ABD resmi makamlarındaki üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bu operasyonun tamamen savunma ve misilleme amaçlı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hava saldırısının nedeni: Hürmüz Boğazı üzerinde şiddetli çatışma

Elde edilen bilgilere göre olayların kronolojisi şu şekilde gelişti:

  • ABD uçağına saldırı: 2 Kasım Pazartesi günü Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş yapan ABD askeri uçağı, İran topraklarından karadan havaya fırlatılan uçaksavar füze sistemleri ile hedef alındı;

  • Anında verilen karşılık: Amerikan savaş uçağı derhal ateş noktalarını hedef alarak saldırı düzenledi ve füzeleri ateşleyen İran uçaksavar bataryalarını kesin bir vuruşla tamamen imha etti;

  • En az 5 şiddetli patlama: Keşm Adası sakinleri ve İran devlet medyası, ada bölgesinde art arda en az beş şiddetli patlama sesi duyulduğunu doğruladı.

Pentagon operasyonu neden resmen açıklamadı?

Bölgedeki durumun oldukça hassas olduğu bir dönemde Washington, bu operasyonu kamuoyuna duyurmamayı tercih etti:

  • Tırmanışı kontrol altına almak: ABD Savunma Bakanlığı ve Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bu olayı kasten duyurmamayı uygun gördü. Amaç, saldırının büyük bir savaşın başlangıcı değil, somut bir tehdide karşı tek seferlik hızlı bir yanıt olduğunu göstermektir;

  • Seçim arifesinde denge: ABD'de yapılacak önemli seçimler öncesinde Beyaz Saray, Orta Doğu'da geniş çaplı bir askeri çatışma başlayacağı endişelerini önlemeye çalışıyor;

  • Hürmüz Boğazı güvenliği: Dünya petrol sevkiyatının ana arteri olan Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası çevresindeki her türlü çatışma uluslararası piyasaları ve tanker trafiğini etkilediğinden, durum yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Hürmüz BoğazıKeşm AdasıABD Merkez Komutanlığıİran-ABD İlişkileriOrta Doğu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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