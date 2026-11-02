Hürmüz Boğazı'nda kriz: Dünya piyasasında dizel yakıtı kıtlığı başladı

·2·Dünya
Hürmüz Boğazı'nda kriz: Dünya piyasasında dizel yakıtı kıtlığı başladı

Dünya enerji piyasası, benzeri görülmemiş bir dizel yakıtı kıtlığıyla karşı karşıya. Bu endişe verici açıklamayı, Doha'da düzenlenen uluslararası ADIPEC 2026 fuar ve konferansında Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) Başkanı Sultan bin Ahmed el-Cabir yaptı.

Üst düzey yetkili, gezegenimizin birçok kilit bölgesindeki mevcut yakıt stoklarının, içinde bulunduğumuz sezon için son 35 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bu durum küresel lojistik, tarım ve üretim sistemlerini büyük bir risk altına sokuyor.

Krizin nedenleri: Stoklar neden bu kadar tükendi?

Yakıt hacmindeki keskin düşüşün doğrudan nedeni, Orta Doğu bölgesindeki askeri-siyasi gerilimlerin tırmanmasıdır:

  • Hürmüz Boğazı'nda felç: Petrol ürünleri sevkiyatındaki kritik kesinti, dünyanın en önemli deniz arteri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesiyle yaşandı;

  • 35 yıllık anti-rekor: Güvenli deniz yollarının kapanması, ana tüketim merkezlerindeki dizel stoklarının 1991'den bu yana görülmemiş seviyelere düşmesine yol açtı;

  • Reel sektöre ağır darbe: Dizel yakıtı kıtlığı; nakliye, taşımacılık ve ağır sanayi maliyetlerinin artmasına, bu da dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgasına zemin hazırlıyor.

Sadece dizel değil: Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında da kıtlık

ADNOC Başkanı, bu krizin karmaşık bir yapıda olduğunu ve aynı anda diğer enerji kaynaklarını da etkilediğini belirtti:

  • LNG kıtlığı: Dizele ek olarak, dünya piyasasındaki tüketiciler ciddi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) eksikliği de yaşıyor;

  • Kış öncesi tehlike: Soğuk mevsimin başlaması arifesinde hem motor yakıtı hem de ısınma ve elektrik üretimi için kullanılan gazın kıtlığı, dünya enerji sistemini son derece hassas ve kırılgan bir duruma getirdi;

  • Diplomatik çözüm gerekliliği: Orta Doğu'daki gerilim giderilmedikçe ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği tamamen normale dönmedikçe, piyasadaki fiyat ve arz dengesinin düzelmeyeceği öngörülüyor.

ADIPEC 2026ADNOCHürmüz BoğazıDizel KıtlığıEnerji Krizi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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