Hindistan, yapay zeka çipine sahip ilk uydusunu uzaya fırlatıyor

·4·Teknoloji
Hindistan, yapay zeka çipine sahip ilk uydusunu uzaya fırlatıyor

Hindistan merkezli uzay girişimi TakeMe2Space, 1 Ekim 2026 tarihinde ülkenin tarihindeki ilk yörünge hesaplama uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. MOI-1A olarak adlandırılan ve kütlesi 50 kilogramdan az olan bu cihaz, SpaceX'in Transporter-18 görevi kapsamında uzaya gönderilecek. Bu proje, uzay araştırmaları alanında önemli bir adım olup veri işleme süreçlerini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, MOI-1A uydusu doğrudan uzayda hesaplama yapmak üzere tasarlanmış modern NVIDIA Orin NX işlemcileriyle donatılmıştır. Bu yaklaşım, uzay aracının elde edilen tüm ham veri yığınını doğrudan Dünya'ya göndermeden, yörüngede işlemesine olanak tanır. Sonuç olarak, yer altyapısı üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılacak ve analiz sonuçlarına daha hızlı erişim sağlanacaktır.

Yapay zeka ve yeni imkanlar

Proje kapsamında TakeMe2Space, coğrafi bilgi sistemleri ile uğraşan işletmeler ve eğitim kurumları dahil olmak üzere şimdiden 23 müşteriyle sözleşme imzaladı. Müşteriler arasında uzay verilerini analiz etme konusunda uzmanlaşmış Amerikalı Little Place Labs şirketi de bulunuyor. Bu iş birliği sayesinde müşteriler, kendi konteynerleştirilmiş yapay zeka modellerini uyduya yükleme imkanına sahip olacaklar.

Bu akıllı modeller, belirli bir bölgenin üzerinden geçerken verileri doğrudan uzayda işleyecektir. Dünya'ya ise ham veri setlerinin tamamı değil, yalnızca hazır analiz sonuçları gönderilecektir. Bu durum, iletişim kanallarının verimliliğini artırarak veri aktarım hacmini ciddi oranda düşürecektir.

Elon Musk'ın planlarına karşı önemli bir adım

Belirtmek gerekir ki, daha önce Elon Musk, SpaceX şirketinin NVIDIA çipleriyle donatılmış uydularını 2027 yılında yörüngeye fırlatmaya başlayacağını duyurmuştu. Ancak Hintli girişim, bu konuda rakiplerinin önüne geçerek yenilikçi cihazını bir yıl önce uzaya göndermeyi planlıyor.

Bu görevin başarıyla gerçekleştirilmesinin, gelecekte uzay teknolojileri ile yapay zeka entegrasyonunu daha da hızlandırması ve yörünge hesaplama pazarında yeni standartlar belirlemesi bekleniyor.

Yapay ZekaUzayNVIDIASpaceXHindistan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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