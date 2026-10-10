ABD, Avrupa ve Ukrayna savaşı kışa kadar durdurma planını görüştü

·12·Dünya
ABD, Avrupa ve Ukrayna savaşı kışa kadar durdurma planını görüştü

ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve NATO temsilcilerinin katılımıyla Miami'de gerçekleştirilen gizli toplantı, uluslararası siyaset sahnesinde büyük yankı uyandırdı. Reuters haber ajansının müzakere sürecine aşina bir kaynağa dayandırdığı habere göre, 6 saat süren bu toplantıda Rusya ile Avrupa arasında uzun vadeli barışı garanti edecek bir "yeni güvenlik mimarisi" oluşturma konsepti ele alındı.

Kaynak, tarafların en hassas konu olan bölgesel anlaşmazlıklar konusunda da "bazı fikirleri" değerlendirdiğini, ancak bunların detaylarının henüz açıklanmadığını belirtti.

Trump'ın temsilcileri ve savaşı kışa kadar bitirme planı

9 Ekim'de düzenlenen bu önemli zirveye üst düzey siyasetçiler ve diplomatlar katıldı:

  • Üst düzey katılımcılar: Müzakerelere ABD başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff, Amerikan liderinin damadı Jared Kushner'in yanı sıra Ukrayna, önde gelen Avrupa ülkeleri ve NATO yetkilileri katıldı;

  • Kışa kadar durdurma hedefi: Steve Witkoff'un belirttiğine göre, gündemdeki ana konu çatışmayı kış mevsimi başlamadan önce durdurmanın yollarını bulmaktı;

  • Kapsamlı sorunlar: Ayrıca kış sezonuna hazırlık, tahıl ihracat koridorları, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası ve ABD ile Avrupa tarafından verilecek uzun vadeli güvenlik garantileri konuları değerlendirildi;

  • Rusya için tek teklif: Reuters'ın bilgilerine göre müttefikler, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturacak ortak bir plan hazırlayıp bunu doğrudan Moskova'ya sunmayı hedefliyor. Ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım perspektifleri de gündemde yer aldı.

Putin ve Trump diyaloğu: İHA saldırısı ve müzakere süreci

Miami'deki zirveyle aynı gün, 9 Ekim'de Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti:

  • Uşakov'un açıklaması: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov'un bildirdiğine göre, Putin telefon görüşmesi sırasında Kiev ile müzakerelerin yeniden başlama süresinin ek olarak gözden geçirileceğini belirtti;

  • Seçim günündeki saldırıların sonucu: "Devlet Duması seçimlerinin ana gününde Kiev rejimi, Moskova ve diğer şehirlere İHA'larla büyük saldırılar düzenlemeye çalıştı. Seçimleri bozmaya yönelik bu eylemler, müzakere sürecini derhal yeniden başlatma imkanını aslında ortadan kaldırdı," dedi Uşakov.

Ekim ayında beklenen üçlü zirvenin akıbeti

Moskova tarafı, diyaloğa hazır olduğunu daha önce birçok kez vurgulamıştı. Vladimir Putin haziran ayında barış müzakerelerinin İstanbul'da varılan önceki anlaşmalar temelinde yürütülebileceğini söylemiş, eylül ayında ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katılımıyla üçlü bir toplantının yakın gelecekte, özellikle ekim ayında gerçekleşme ihtimalini dışlamamıştı.

Ancak Miami'de Batı tarafından hazırlanan yeni belgeler paketi ve cephedeki son gerilim, bu sürecin ne kadar hızlı gerçekleşeceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.

Ukrayna SavaşıDonald TrumpNATOVladimir PutinRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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