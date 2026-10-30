İngiltere'de 24 yaşındaki bir adam, ağladığı için bebeği öldürdü

İngiltere'nin Kent bölgesinde 24 yaşındaki bir adam, kız arkadaşının üç aylık bebeğine kötü muamelede bulunarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. Adam, bebeğin ağlamayı bırakmaması üzerine ona ağır yaralar verdi. Daily Mail'in haberine göre olay gerçekleşti.

Mahkeme kayıtlarına göre olay 15 Temmuz 2022 tarihinde meydana geldi. Tayla Warmby, kız arkadaşı Shannon Hodges uyurken onun 12 haftalık oğluna bakıyordu. Adam, çocuğun biyolojik babası değildi.

Sabah saat 05:30 civarında bebeğin annesi durumunun kötüleştiğini fark ederek ambulans çağırdı. Bebeğin rengi solmuş ve bilinci kapanmıştı. Ayrıca başında şişlik oluşmuştu.

Doktorlar bebeğin kafatasının kırıldığını ve beyninin ciddi şekilde hasar gördüğünü tespit etti. İlk olarak Margate'deki bir hastaneye kaldırılan bebek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Londra'daki bir tıp merkezine sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebek aynı gün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Adam olayı örtbas etmeye çalıştı

Soruşturma sürecinde Warmby'nin polise olayla ilgili çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Adam, sabah uyandığında bebeğin başında küçük bir şişlik gördüğünü, ona ilaç verip tekrar uyuttuğunu iddia etti. Daha sonra bebeğin şiddetli ağladığını duyduğunda başının arka kısmının şiştiğini fark ettiğini öne sürdü.

Ancak dijital incelemeler ve tıbbi kanıtlar, ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını gösterdi. Uzmanlar, bebeğin ambulans çağrılmadan kısa bir süre önce ağır yaralandığını belirledi. Ayrıca çocuğun daha önce de şiddetli sarsılma sonucu yaralanmış olabileceği kaydedildi.

Mahkemede bebeğin hayatının son haftalarında birkaç kez hastaneye götürüldüğü de ortaya çıktı. Bebek sık sık kusuyor, vücudu halsizleşiyor ve normalden daha fazla ağlıyordu. Doktorlar bu belirtilerin sarsılmış bebek sendromuna özgü olduğunu belirttiler.

Adli tıp raporuna göre, bebeğin beyninde ölümünden beş hafta öncesine dayanan kanamalar olduğu görüldü. Bu durum, çocuğun daha önce de şiddete maruz kalmış olabileceğini gösterdi.

Ayrıca bebeğin biyolojik babasının güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından çocuğun sosyal hizmetler gözetimine alındığı öğrenildi.

Mahkeme adamı iki suçtan suçlu buldu

24 yaşındaki Tayla Warmby, mahkeme sürecinde cinayet ve kasten ağır yaralama suçlamalarını kabul etmedi. Ancak 29 Ekim'de jüri onu her iki suçtan da suçlu buldu.

Kent Polisi Soruşturma Departmanı Baş Müfettişi Adam Marshall, karmaşık tıbbi ve kriminal kanıtların incelenmesi sonucunda adamın yalan ifadelerinin çürütüldüğünü açıkladı.

Warmby hakkındaki nihai ceza kararının ilerleyen tarihlerde açıklanması bekleniyor.