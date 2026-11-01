Japonya'da yolcu treni dev bir ayı ile çarpışarak raydan çıktı

·19·Dünya
Japonya'da yolcu treni dev bir ayı ile çarpışarak raydan çıktı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında alışılmadık ve tehlikeli bir demiryolu kazası meydana geldi; dört vagonlu «Sarobetsu» yolcu ekspresi, yaban ayısı ile çarpışması sonucu raydan çıktı. Bu olağanüstü olay hakkında JR Hokkaido demiryolu şirketi basın servisi resmi bir açıklama yaptı.

Çarpışma, Asahikawa ve Wakkanai şehirleri arasındaki güzergahta, Teshio-Nakagawa ile Toikambetsu istasyonları arasındaki ormanlık alanda gerçekleşti. Darbenin şiddetiyle trenin ilk vagonu tamamen raydan çıktı.

Kurtarma detayları: İnsanlar neden vagonlardan çıkarılmadı?

Olay sırasında trende 32 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Şans eseri kimse yaralanmadı, ancak gece onlar için beklenmedik bir sınav haline geldi:

  • Makinistin kesin yasağı: Makinist, yolcuların dışarı çıkmasını kesinlikle yasakladı. Sebebi; ağır darbe alan büyük yırtıcının hayatta kalmış, ağır yaralı ve yakın çevrede son derece saldırgan bir durumda bekliyor olabilmesiydi;

  • Vagonlarda geçen gece: İnsanlar, yırtıcı tehlikesi nedeniyle kilitli vagonların içinde sabaha kadar beklemek zorunda kaldı;

  • Sabah tahliyesi: Ancak sabah olay yerine özel kurtarma ekipleri ulaştığında yolcular güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve taksilerle en yakın tren istasyonuna tahliye edildi.

130 kilometrelik yol kapandı ve rekor seviyede saldırılar

Olayın ardından bölgesel ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı:

  • Seferler durduruldu: Demiryolu operatörü, Wakkanai ve Otoineppu istasyonları arasındaki 130 kilometrelik güzergahta tüm tren seferlerini tamamen durdurma kararı aldı;

  • Ne zaman açılacağı belirsiz: Şu anda rayların onarımı ve güvenliğin sağlanması için teknik çalışmalar yürütülüyor, seferlerin ne zaman normale döneceği henüz netleşmedi;

  • Ayı tehlikesi rekor seviyede: Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, son bir yıl içinde ülke genelinde ayıların yerleşim yerlerine inmesi ve araçlarla çarpışma vakaları son on yılın en yüksek rekor seviyesine ulaştı.

HokkaidoJR HokkaidoSarobetsuJaponyaAyı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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