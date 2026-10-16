ABD, İran'a karşı tüm bombaların "anasını" kullanma planını hazırladı

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan medyasında geniş yer bulan İran'a yönelik olası saldırılar konusuna değinerek, Tahran'a karşı nükleer silah kullanma niyetinde olmadığını kesin bir dille vurguladı. Newsmax televizyon kanalına verdiği röportajda devlet başkanı, nükleer cephanelik olmadan da devasa güce sahip araçların bulunduğuna işaret etti.

Başkan'ın ifadelerine göre, Washington'ın elinde nükleer başlık taşımayan ancak yıkım gücü çok yüksek olan başka büyük saldırı araçları mevcut.

«Küçük bir nükleer bomba gibi ama nükleer değil»: Trump'ın pozisyonu

Program sunucusunun son haftalarda basında yer alan yeni saldırılar hakkındaki sorusuna Donald Trump şu yanıtı verdi:

Bomba gücü: «Konu kesinlikle bir nükleer bomba değil. Sadece çok büyük bir bomba. Küçük bir nükleer bomba etkisi yaratıyor ancak nükleer değil»;

Kesin ret: «Şahsen nükleer silah kullanmazdım. Buna hiçbir ihtiyacımız veya gerekliliğimiz yok» dedi ABD lideri.

CNN detayı: Cephanelikteki en güçlü nükleer olmayan hava bombası

Daha önce CNN televizyon kanalı, Amerikan hükümetindeki resmi kaynaklara dayanarak Pentagon'un İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alan bir plan hazırladığını duyurmuştu:

Bombaların «anası» (MOAB): Kaynaklar, ABD cephaneliğindeki en ağır ve güçlü nükleer olmayan hava bombası olarak bilinen GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) kullanılabileceğini belirtti;

Emir olasılığı: Bu çok ağır bombanın İran'ın yer altı ve güçlendirilmiş tesislerine karşı kullanılması planı, Başkan Trump'ın ara seçimlerden önce veya sonra askeri harekatı yeniden başlatma emri vermesi durumunda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Trump'ın nükleer silah kullanılmayacağına dair açıklaması bölgedeki en kötü senaryoyu engellemiş olsa da, ultra güçlü konvansiyonel hava bombalarıyla saldırı ihtimalinin sürmesi Orta Doğu çevresindeki endişeleri azaltmıyor.