Bir aylık aradan sonra: İspanya, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz alımına yeniden başladı

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Bir aylık aradan sonra: İspanya, Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz alımına yeniden başladı

İspanya'nın enerji sistemi operatörü Enagas tarafından yayınlanan resmi istatistiklere göre, krallık bir aylık aranın ardından Ekim ayında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yeniden başladı.

Ekim ayı verileri ve büyüme oranı

Operatörün istatistik bültenine göre, sonbaharın ikinci ayında İspanya Rusya'dan 2086 gigavat-saat miktarda yakıt satın aldı. Bu rakam, geçen yılın Ekim ayındaki sonuçtan (1078 gigavat-saat) neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bir önceki ay olan Eylül ayında Rusya'dan sıvılaştırılmış gaz sevkiyatı son beş yılda ilk kez sıfıra düşmüştü. Ancak Ekim ayına gelindiğinde durum değişti ve Rusya'nın ülkenin toplam gaz ithalatındaki payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

Tedarikçi ülkeler

İspanya pazarındaki yeri ve payı (Ekim)

1. ABD

İthalat payının yüzde 44,3

2. Cezayir

İthalat payının yüzde 30,6

3. Portekiz

İthalat payının yüzde 6,9

4. Rusya

İthalat payının yüzde 6,4 (2086 GWh)

Bu rakamlarla Rusya, Ekim ayı sonuçlarına göre İspanyol pazarındaki en büyük tedarikçiler arasında dördüncü sırada yer aldı.

On aylık genel sonuçlar ve AB'nin planları

Yılın ilk on ayının sonuçlarına göre Rusya, İspanya'nın ana gaz tedarikçileri listesinde yüzde 14,3'lük pay (43.662 gigavat-saat) ile üçüncü sıradaki yerini koruyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre de daha yüksek.

Bununla birlikte, gaz alımlarının yeniden başlaması, Avrupa Birliği'nin Rus enerji kaynaklarından tamamen vazgeçme planlarının arka planında gerçekleşiyor. Onaylanan kısıtlama takvimine göre, Rus sıvılaştırılmış gazının ithalatına yönelik yasak 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.

Sizce Avrupa Birliği'nin planlanan yasakları göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar bu rakamlarda başka değişiklikler gözlemlenecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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