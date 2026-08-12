Hindistanlı kadın saç uzunluğu alanında yeni Guinness rekoru kırdı

·77·Dünya
Hindistanlı kadın saç uzunluğu alanında yeni Guinness rekoru kırdı

İnsan iradesi, sabrı ve millî değerlere duyulan saygı bazen dünya çapında sonuçlara yol açar. Hindistanlı Renu Dhariyal (Renu Dhariyal) kendi 8 fit 10 inç (2,44 metre) uzunluğundaki saçları sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve gezegenimizdeki en uzun saçlı kadın unvanını kazandı.

Ukraynalı tahttan indirildi: Renu'nun rekoru nasıl kayda geçti?

YouTube platformunda güzellik ve saç bakımı üzerine blog yazan Renu Dhariyal, bu ölçümle şu anda hayatta olan kadınlar arasında en uzun saça sahip kişi olarak resmen tanındı. Daha önce bu unvanı elinde bulunduran Ukraynalı Aliya Nosirova'yı (saç uzunluğu 8 fit 5,3 inç) geride bırakmayı başardı.

Renu'nun belirttiğine göre 2015'ten beri, yani 11 yılı aşkın süredir saçlarını hiç kestirmedi ve yalnızca uzatmaya odaklandı.

«2015'ten beri saçlarımı kesintisiz olarak uzatıyorum. Hint kültüründe ve kadim geleneklerimizde uzun saç, kadının olağanüstü güzelliğinin ve iffetinin simgesi kabul edilir. İşte bu millî değerlerimiz, saçlarımı böylesine uzatmam için bana ilham verdi», — dedi Renu, Guinness yetkililerine verdiği röportajda.

Doğal sırlar ve saatler süren bakım

2,5 metreye yaklaşan saçları korumak ve sağlıklı tutmak kolay değil. Renu, bu güzelliğin ardında büyük bir emek ve zorlu bir süreç olduğunu gizlemedi:

«Böylesine uzun saçların bakımı büyük sabır gerektiriyor. Onları yıkamak, kurutmak ve düzenli biçimde taramak için her seferinde saatlerimi harcıyorum. Hiçbir zaman kimyasal ürün kullanmıyorum — en büyük sırrım tamamen doğal ürünler».

Tarihî rekor hâlâ Çin'de!

Bilgi vermek gerekirse Renu Dhariyal şu anda hayatta olan kadınlar arasında rekortmen olsa da insanlık tarihindeki kadınlar arasındaki mutlak rekor Çinli Xie Qiuping'e (Xie Qiuping) ait. 2004 yılında yapılan resmî ölçümlerde saçlarının uzunluğu inanılmaz bir şekilde 18 fit 5,54 inç (neredeyse 5,63 metre) olarak ölçülmüştü.

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Renu DhariyalGuinness Dünya RekorlarıYouTubeAliya NasyrovaXie Qiuping
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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