Kanada'daki Nadir Keşif Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Jeologlar, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Kidd Creek madeninde, yer kabuğunda yaklaşık iki milyar yıl boyunca dış ortamdan izole kalmış bir su tespit etti. Bu bilgi, Toronto Üniversitesi'nin araştırmasına dayanan “Space Daily” yayını tarafından bildirildi.

Bilindiği üzere, su örneği yaklaşık üç kilometre derinlikten yüzeye çıkarıldı. Analizler, bu suyun uzun süre boyunca antik kayaçların derinliklerinde "hapsolduğunu" ve atmosferle hiçbir temasının olmadığını gösterdi.

Bilim insanları, suyun yaşını belirlemek için içinde çözünmüş olan helyum, neon, argon ve ksenon gibi soy gazların içeriğinden yararlandılar. Bu elementler kapalı bir ortamda yavaşça biriktiği için, suyun ne kadar süre izole kaldığını değerlendirmek mümkün oldu.

Araştırmacılar, sıvının çok tuzlu olduğunu ve tuz miktarının deniz suyuna oranla yaklaşık on kat daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, suyun belirgin bir acı tadı ve keskin bir kükürt kokusu olduğu kaydedildi.

Bilim insanlarının en çok ilgisini çeken nokta ise, bu antik suyun içinde mikroorganizmaların tespit edilmiş olmasıdır. Uzmanlara göre, bu canlılar güneş ışığı olmadan, su ve çevredeki mineraller arasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sayesinde tam karanlık koşullarda hayatta kalmayı başarmışlar.

Araştırmacılar, bu bulguyu Dünya'nın antik tarihi hakkında bilgi veren eşsiz bir "zaman kapsülü" olarak değerlendiriyor. Bu keşif, gezegenimizin derin katmanlarında yaşamın nasıl şekillendiğini ve mikroorganizmaların milyarlarca yıl boyunca hangi koşullarda var olabildiğini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.