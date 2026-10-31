Bugatti CEO'sunun 3 milyon avroluk aracı çalındı (video)

·0·Dünya
Bugatti CEO'sunun 3 milyon avroluk aracı çalındı (video)

Bugatti CEO'su Mate Rimac'ın kişisel Bugatti Chiron aracı, Hırvatistan'daki şirket kampüsünden çalındı. İlginç olan ise, anahtarı araç içinde bıraktığı için hırsızın otomobili kolayca alıp götürmesiydi. Ancak pahalı araç, bir gün bile geçmeden Avusturya'da polis tarafından bulundu. Konuyla ilgili AFP haber yaptı.

Mate Rimac, yıllardır araçlarının anahtarlarını içeride bıraktığını söyledi. Bunun nedeni, meslektaşlarının ve arkadaşlarının araçları test etmek veya başka işler için sık sık kullanmalarıydı. Anahtarı almak için onları aramak zorunda kalmamaları amacıyla böyle bir yöntem izliyordu.

28 Ekim günü kimliği belirsiz bir erkek, şirketin Zagreb yakınlarındaki kampüsüne girerek anahtarı üzerinde bırakılmış Bugatti Chiron'u çaldı. Mate Rimac'ın tanıdıkları ve meslektaşları da bu aracı sık kullandığı için durum başta fark edilmedi.

Aracın kayıp olduğu anlaşıldığında, konumu dahili telemetri sistemi üzerinden takip edildi. Otomobilin Slovenya'ya doğru hareket ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mate Rimac, kendi Porsche 911 aracıyla onu takibe aldı ve polisle irtibata geçti.

Hırsız Slovenya üzerinden Avusturya'ya geçmeyi başardı. Ancak Avusturya polisi, onu Graz şehri yakınlarındaki A9 otoyolu üzerindeki bir benzin istasyonunda yakaladı.

Mate Rimac'a göre şüpheli, 30 yaşlarında Hırvat bir erkekti. Şahıs, şirkete iş başvurusunda bulunmaya geldiğini, araçta anahtarı görünce otomobili almaya karar verdiğini söyledi.

Şirket CEO'su, şahıstan şahsen şikayetçi olmayacağını belirtti. Ancak aracın değerinin yüksek olması nedeniyle yasal sürecin polis ve savcılık tarafından devam ettirileceği bildirildi. Çalınan Bugatti Chiron'un hafif hasarlı olduğu ve onarılması gerektiği belirtildi.

Olaydan sonra Mate Rimac, artık araçlarının anahtarlarını içeride bırakmayacağını açıkladı.

Bugatti ChironMate RimacHırvatistanOtomobil HırsızlığıLüks Araçlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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