Trump, Binance borsasındaki en büyük kripto soygunu hakkında açıklama yaptı

·37·Dünya
Trump, Binance borsasındaki en büyük kripto soygunu hakkında açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük kripto para borsası Binanceüzerinden 6 milyar dolardan fazla fonun çalınmasıyla ilgili olarak Kuzey Kore yönetimiyle doğrudan görüşme ihtimalini dışlamadı. Florida'daki Mar-a-Lago konutunda gazetecilerle bir araya gelen Beyaz Saray lideri, siber saldırıyla Pyongyang'ın bağlantısının kanıtlanması durumunda Washington'ın bu konuyu KDC ile görüşeceğini belirtti.

Amerikalı liderin bu açıklaması, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bu suçun arkasında Kuzey Kore'nin özel hacker biriminin olduğunu duyurmasının ardından geldi.

«İnceliyoruz, eğer KDC ise konuşuruz»: Trump'ın duruşu

ABD Başkanı, gazetecilerin küresel siber saldırıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

«Şu anda bu konuyu dikkatle inceliyoruz. Bunun gerçekten KDC olup olmadığını henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak eğer durumun böyle olduğu ortaya çıkarsa, bunu Kuzey Kore ile kesinlikle konuşacağız».

FBI'ın sonucu: «TraderTraitor» grubu ve Ethereum ağı

Trump'ın temkinli tonuna rağmen, ABD kolluk kuvvetleri Pyongyang'ı çoktan suçlu olarak işaret etti:

  • Seçkin hackerların izi: FBI, soygunun arkasında Kuzey Kore'nin TraderTraitor hacker grubunun olduğunu resmen bildirdi;

  • Fonları gizleme girişimi: Büro verilerine göre suçlular, çalınan varlıkları derhal Ethereum (ETH) kripto para birimine çevirerek, bunları merkeziyetsiz ağlar üzerinden iz bırakmadan kaybetmeye çalışıyor;

  • Bağımsız analistlerin onayı: ABD merkezli TRM Labs ve Singapurlu Pangolin Intelligence analiz şirketleri de blokzinciri izlerinin doğrudan KDC'ye işaret ettiğini doğruladı.

Binance'ten tarihi adım: Müşterilere 6,34 milyar dolar iade edilecek

30 Ekim gecesi gerçekleştirilen bu saldırı, ölçeği itibarıyla kripto endüstrisi tarihindeki en büyük saldırı oldu. Buna rağmen borsa, kullanıcı güvenini korumak için sert önlemler alıyor:

  • Mühendis cihazından erişim: İlk soruşturmaya göre suçlular, Binance DevOps mühendislerinden birinin kişisel dizüstü bilgisayarına erişerek servis konteynerlerini yönetti ve yasa dışı çekim işlemlerini başlattı;

  • Şüphesiz telafi: Borsa sadece işlemleri geçici olarak kısıtlamakla kalmadı, aynı zamanda mağdur kullanıcıların varlıklarını tamamen karşılamak için kendi hesabından 6,34 milyar dolar ayırdığını ve tazminat sürecinin halihazırda başladığını duyurdu.

Şu anda ABD Gizli Servisi (USSS) de olaya dahil olmuş durumda ve soruşturma sonuçları, Washington ile Pyongyang arasındaki karmaşık jeopolitik ilişkileri ciddi şekilde etkileyebilir.

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Binance Avrupa Birliği'ndeki Faaliyet Lisansını KaybedebilirBinance Avrupa Birliği'ndeki Faaliyet Lisansını Kaybedebilir16 Haziran 19:36Güçlü bir manyetik fırtına başladı: Vücudunuzda değişiklik hissederseniz nelere dikkat etmelisiniz?Güçlü bir manyetik fırtına başladı: Vücudunuzda değişiklik hissederseniz nelere dikkat etmelisiniz?Bugün 08:47Marco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptıMarco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptıBugün 08:38Binance borsasına kim saldırdı? ABD özel servisleri sansasyonel bilgileri açıkladıBinance borsasına kim saldırdı? ABD özel servisleri sansasyonel bilgileri açıkladıBugün 08:13Çocuklar için sosyal medya yasaklandı: Türkiye'de ses getiren yasa yürürlüğe girdiÇocuklar için sosyal medya yasaklandı: Türkiye'de ses getiren yasa yürürlüğe girdiBugün 08:03Kazakistan'a girişte yeni düzen: 1 Kasım itibarıyla elektronik izin sistemi devreye girdiKazakistan'a girişte yeni düzen: 1 Kasım itibarıyla elektronik izin sistemi devreye girdiBugün 07:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor