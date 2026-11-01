Trump, Binance borsasındaki en büyük kripto soygunu hakkında açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük kripto para borsası Binanceüzerinden 6 milyar dolardan fazla fonun çalınmasıyla ilgili olarak Kuzey Kore yönetimiyle doğrudan görüşme ihtimalini dışlamadı. Florida'daki Mar-a-Lago konutunda gazetecilerle bir araya gelen Beyaz Saray lideri, siber saldırıyla Pyongyang'ın bağlantısının kanıtlanması durumunda Washington'ın bu konuyu KDC ile görüşeceğini belirtti.

Amerikalı liderin bu açıklaması, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bu suçun arkasında Kuzey Kore'nin özel hacker biriminin olduğunu duyurmasının ardından geldi.

«İnceliyoruz, eğer KDC ise konuşuruz»: Trump'ın duruşu

ABD Başkanı, gazetecilerin küresel siber saldırıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

«Şu anda bu konuyu dikkatle inceliyoruz. Bunun gerçekten KDC olup olmadığını henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak eğer durumun böyle olduğu ortaya çıkarsa, bunu Kuzey Kore ile kesinlikle konuşacağız».

FBI'ın sonucu: «TraderTraitor» grubu ve Ethereum ağı

Trump'ın temkinli tonuna rağmen, ABD kolluk kuvvetleri Pyongyang'ı çoktan suçlu olarak işaret etti:

Seçkin hackerların izi: FBI, soygunun arkasında Kuzey Kore'nin TraderTraitor hacker grubunun olduğunu resmen bildirdi;

Fonları gizleme girişimi: Büro verilerine göre suçlular, çalınan varlıkları derhal Ethereum (ETH) kripto para birimine çevirerek, bunları merkeziyetsiz ağlar üzerinden iz bırakmadan kaybetmeye çalışıyor;

Bağımsız analistlerin onayı: ABD merkezli TRM Labs ve Singapurlu Pangolin Intelligence analiz şirketleri de blokzinciri izlerinin doğrudan KDC'ye işaret ettiğini doğruladı.

Binance'ten tarihi adım: Müşterilere 6,34 milyar dolar iade edilecek

30 Ekim gecesi gerçekleştirilen bu saldırı, ölçeği itibarıyla kripto endüstrisi tarihindeki en büyük saldırı oldu. Buna rağmen borsa, kullanıcı güvenini korumak için sert önlemler alıyor:

Mühendis cihazından erişim: İlk soruşturmaya göre suçlular, Binance DevOps mühendislerinden birinin kişisel dizüstü bilgisayarına erişerek servis konteynerlerini yönetti ve yasa dışı çekim işlemlerini başlattı;

Şüphesiz telafi: Borsa sadece işlemleri geçici olarak kısıtlamakla kalmadı, aynı zamanda mağdur kullanıcıların varlıklarını tamamen karşılamak için kendi hesabından 6,34 milyar dolar ayırdığını ve tazminat sürecinin halihazırda başladığını duyurdu.

Şu anda ABD Gizli Servisi (USSS) de olaya dahil olmuş durumda ve soruşturma sonuçları, Washington ile Pyongyang arasındaki karmaşık jeopolitik ilişkileri ciddi şekilde etkileyebilir.