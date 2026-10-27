ABD garantileri zayıfladı — Fransa, Avrupa genelinde nükleer misyonunu genişletiyor

ABD'nin küresel güvenlik garantilerine olan güvenin azalmasıyla birlikte, Avrupa kıtasının savunma mimarisinde tarihi stratejik değişimler yaşanıyor. Saygın The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Fransa, resmi Paris'in Avrupa'yı nükleer tehditlerden koruma sistemindeki lider rolünü hızla genişletmeye başladı.

Bu plan kapsamında, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip çok amaçlı Dassault Rafale savaş uçaklarının kıtadaki stratejik öneme sahip 10 ülkede aşamalı olarak konuşlandırılması planlanıyor. Bu adım, Fransa'nın Avrupa'daki askeri varlığını yeni bir jeopolitik aşamaya taşıyacak.

Nükleer kalkan haritası: Rafale uçakları nerelerde üslenecek?

Açıklanan bilgilere göre, Fransız nükleer havacılığı Avrupa'nın farklı bölgelerini tamamen kapsayan bir ağa dönüştürülecek:

Batı Avrupa çekirdeği: Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Belçika toprakları;

Kuzey ve İskandinav kanadı: Danimarka, Norveç, İsveç ve Rusya sınırlarına yakın Finlandiya üsleri;

Doğu ve Güney yönü: NATO'nun doğu karakolu olan Polonya ve güney kanadını güçlendiren Yunanistan toprakları.

Böyle bir konuşlanma, Avrupa kıtasında Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bir mesafede eş zamanlı olarak hızlı bir nükleer caydırıcılık sistemi oluşturmaya hizmet edecektir.

Dassault Rafale savaş uçaklarının temel avantajları

Fransa'nın bu stratejik uçakları, yüksek teknolojik yetenekleri ve askeri etkinlikleriyle öne çıkıyor:

Nükleer kapasite: Uçak, özel nükleer başlıklı seyir füzelerini taşıma ve yüksek hassasiyetle hedefe ulaştırma gücüne sahiptir;

Yüksek manevra kabiliyeti: Hava savaşında hızlı hareket etme ve rakibin hava savunma hatlarını kolayca aşma yeteneği;

Modern elektronik harp sistemleri: Uçak, rakip radarları ve elektronik araçları yanıltan, kendini bağımsız olarak koruyan gelişmiş savunma kompleksleriyle donatılmıştır;

Evrensellik: Aynı anda hava hedeflerini yok etme, karadaki stratejik tesislere saldırı düzenleme ve deniz operasyonlarını gerçekleştirme imkanı.

Avrupa güvenliği ve Fransa'nın yeni statüsü