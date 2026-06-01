Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık ülkelerinde Kaliningrad bölgesiyle ilgili yapılan açıklamalara yanıt verdi. Putin, bu açıklamayı 29 Mayıs'ta Kazakistan ziyareti sonrasında düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Daha önce Kyastutis Budris, NATO üyesi Baltık ülkelerinin Kaliningrad bölgesindeki Rus hava savunma tesislerini «yerle bir etme» imkanı veren araçlara sahip olduğunu söylemişti.

Putin, Rusya'nın bu tür bir girişime kalkışan her tarafa layıkıyla karşılık verecek yeterli imkana sahip olduğunu vurguladı.

Rus lider, «Rusya Federasyonu'nun bunu yapmaya kalkışan herkesi yerle bir edecek tüm araçları var» dedi.

Ona göre, Rusya'ya doğrudan askeri tehdit oluşturan her bölge, ülke için meşru hedef olarak değerlendirilecektir.

Bu açıklama, son dönemde bölgedeki güvenlik konularında yükselen gergin söylemlerin arka planında yapıldı.