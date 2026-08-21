38 dişi olan kadın Guinness rekorunu yeniledi

Hintli Kalpana Balan, sıradan insanlardan farklı özelliğiyle dünyanın dikkatini çekti. Ağzında 38 kalıcı diş bulunduğu tespit edildi ve bu durum Guinness Dünya Rekorları kitabında yer aldı.

Yetişkinlerde genellikle 32'ye kadar kalıcı diş bulunabilir. Kalpana Balan'da ise bu sayıdan altı fazla, yani toplam 38 diş bulunuyor.

Belirtildiğine göre, üst çenesinde 18, alt çenesinde ise 20 diş bulunuyor. İşte bu sıra dışı özelliği, Hintli kadının Guinness rekortmenleri arasına girmesini sağladı.

Uzmanlar için de Kalpana'nın durumu ilgi çekici. İnsanlarda fazla dişlerin ortaya çıkması nadir görülen bir durumdur; bu tür dişler genellikle normal 32 dişe ek olarak gelişir.

Kalpana Balan ise bu sıra dışı anatomik özelliği sayesinde dünya çapında tanınan bir rekortmene dönüştü.

Böylece, çoğu insan için sıradan kabul edilen diş sayısı Kalpana için gerçek bir dünya rekoruna dönüştü. Onun 38 dişi ise Guinness tarihindeki en sıra dışı rekorlardan biri olarak dikkat çekiyor.