Amerikalı emekli bir yılda 1.207 film izleyerek Guinness rekoru kırdı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Glenwood Hoskin, bir yıl içinde sinemalarda 1.207 film izleyerek Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Böylece 777 filmlik önceki rekoru geride bıraktı. Bu gelişmeyi Guinness World Records duyurdu.

Glenwood Hoskin, Nisan 2024 ile Nisan 2025 arasında York-Haven şehrindeki Regal sinemasında filmler izledi. Günde ortalama 3,3 seansa girdi. Bunun için her gün sinema programını önceden inceleyerek sabahtan gece yarısına kadar mümkün olduğunca çok film izlemeyi planladı.

Rekortmen, "Evden çıkmayı çok seviyordum. Ayrıca kendimi sınamayı ve hedefler koymayı severim. Düzenli bir insanım, bu yüzden hazırlık ve planlama süreci de bana keyif verdi" diyor.

Eski bir vergi dairesi çalışanı olan Hoskin, bu sonuca ulaşmak için aylık yaklaşık 28 dolar tutarındaki Regal Unlimited aboneliğini kullandı. Bu abonelik, ona sinemada sınırsız sayıda film izleme imkanı sağladı.

Hoskin, masrafları kısmak için yemeklerini evde hazırlayıp seans aralarında yedi. Molalarda ise sinema binasının içinde ve dışında yürüyüş yaparak fiziksel aktivitesini sürdürdü. Kendisiyle yakın ilişki kuran sinema çalışanları ve yönetimi de günlük programı oluşturmada, özellikle kısa filmleri belirlemede yardımcı oldu.

Rekortmen, izlediği filmler arasında "Vahşi Robot" (The Wild Robot) ve "Deadpool & Wolverine" filmlerini özellikle beğendiğini belirtti. En sevdiği türler ise animasyon filmleri ve komediler oldu.

Glenwood Hoskin böylece bir yıl içinde 777 film izleyen Amerikalı Zachary Swope'un rekorunu kırdı.