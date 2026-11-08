Lahor'da bisküvi satan genç internet yıldızı oldu

·85·Dünya
Lahor'da bisküvi satan genç internet yıldızı oldu

Pakistan'ın Lahor şehrinde sokakta bisküvi ve çeşitli tatlılar satarak geçimini sağlayan bir genç, sosyal medyada popüler oldu. Bahsi geçen kişi, yakışıklı yüz hatları ve kendine has görünümüyle dikkat çeken Irşad Han.

Urdu News'in haberine göre, Hayber-Pahtunhva bölgesinden olan Irşad, son 16 yıldır Lahor'da çalışıyor. Yakın zamanda sokakta bisküvi satarken çekilen görüntüleri sayesinde internette ün kazandı. Videoları sosyal ağlarda hızla yayılarak birçok insanın dikkatini çekti. Şimdilerde bazı hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıra bekliyor.

İlginç olan şu ki, bu Pakistan'da sıradan bir satıcının dış görünüşü nedeniyle internet yıldızı haline geldiği ilk olay değil. 2016 yılında İslamabad'daki bir pazarda çay satan Arşad Han da mavi gözleri ve yakışıklı yüz hatlarıyla meşhur olmuştu. Fotoğrafçı Jiya Ali, onun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştıktan sonra görüntü hızla yayılmış ve genç 'Chaiwala' adıyla tanınmıştı.

Mavi gözlü genç, mavi gömleğiyle elinde kepçeyle duruyor.

Arşad'a gelen şöhretin ardından modellik teklifleri yağdı. Daha sonra kendi işini kurarak 2020 yılında İslamabad'da 'Cafe Chaiwala Rooftop' adlı ilk kafesini açtı. Zamanla kafe zinciri Pakistan sınırlarının dışına da genişledi.

Şimdi ise Irşad Han'ın hikayesi sosyal medyada yeniden tartışılıyor. Onun şöhreti de sıradan bir emekçinin hayatını birkaç video ve fotoğrafın nasıl değiştirebileceğini gösteriyor.

Irşad HanArşad HanPakistanChaiwalaİnternet Fenomeni
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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