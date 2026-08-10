Sadık köpek sahibini 4 gün boyunca yerinden kıpırdamadan bekledi

·175·Dünya
Sadık köpek sahibini 4 gün boyunca yerinden kıpırdamadan bekledi

Çin’in Vuhan kentinde sadık bir köpeğin hikâyesi internet kullanıcılarını etkiledi. Köpek, Yangtze Nehri üzerindeki köprüyü günler boyunca terk etmeyerek tek bir noktada sessizce bekledi.

Yerel haberlere göre köpeğin sahibi birkaç gün önce tam da bu noktada trajik bir şekilde nehre atladı. Bunun ardından evcil hayvan köprüde kalarak sahibini beklemeyi sürdürdü.

Köpek dört gün boyunca bu yeri terk etmedi. Çevredeki insanlar ona yiyecek ve su teklif etse de sadık hayvan bulunduğu yerden ayrılmak istemedi.

Yerel halktan biri, köpeğin dış görünüşünün sağlıklı ve bakımlı olduğunu söyledi. Bu da sahibinin daha önce ona iyi baktığını gösteriyordu.

Sadık köpeğin köprüde beklerken çekilen fotoğrafları internette yayıldıktan sonra olay geniş kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarını da etkiledi.

Daha sonra Vuhan Küçük Hayvanları Koruma Derneği, köpeğin sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Uzmanlar, köpek köprüden kaybolduktan sonra onu aramaya başladı.

Arama çalışmaları sonucunda sadık köpek güvenli bir şekilde bulundu ve koruma kuruluşunun bakımına alındı.

Kuruluş şu anda ona sevgi ve ilgi gösterebilecek yeni bir aile arıyor. Kurtarma ekipleri, köpeğe güvenli ve sevgi dolu yeni bir hayata başlama fırsatı sunmaya çalışıyor.

VuhanÇinYangtze
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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